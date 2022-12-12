首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 游戏之家>游戏快报

Steam 新一周销量榜：玩家暖心相助，《矮人要塞》引发购买热潮

2022/12/12 0:57:31 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
评论：

IT之家 12 月 12 日消息，Steam 公开了新一周（12 月 5 日至 12 月 11 日）的游戏销量榜，Steam Deck 四连冠，《矮人要塞》第二，《使命召唤 19》第三，《赛博朋克 2077》上榜。

掌机以及收纳盒照片

IT之家了解到，《矮人要塞（Dwarf Fortress）》是一款由 Bay 12 Games 开发的沙盒模拟经营游戏，自 12 月 6 日推出后“好评如潮”。

该作自 2002 年就开始开发，于 2006 年推出了抢先体验版，一直是免费游玩，是不少人心中的经典游戏。直到 2019 年，《矮人要塞》的开发者苦于筹措医疗费用，才决定推出付费版，售价 108 元，并上线了创意工坊。

游戏优秀的质量再加上开发者遇到了困难，于是玩家们纷纷掏腰包购买，Steam 周榜第二的数据就证明了该作发售后的成功。

不过IT之家不建议大家盲目购买该游戏，其一是不支持中文，其二是该游戏门槛较高，购买后很可能无法获得良好的体验，可以多了解后再做决定。

榜单详情：

1.Steam Deck

2.《矮人要塞》

3.《使命召唤 19》

4.《战锤 40K：暗潮》

5.《IXION》

6.《刺客信条：英灵殿》

7.《FIFA 23》

8.《荒野大镖客 2》

9.V社VR 套件

10.《赛博朋克 2077》

《矮人要塞》Steam 页面：点此查看

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：矮人要塞Steam 销量

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用