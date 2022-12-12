Steam 新一周销量榜：玩家暖心相助，《矮人要塞》引发购买热潮

IT之家 12 月 12 日消息，Steam 公开了新一周（12 月 5 日至 12 月 11 日）的游戏销量榜，Steam Deck 四连冠，《矮人要塞》第二，《使命召唤 19》第三，《赛博朋克 2077》上榜。

IT之家了解到，《矮人要塞（Dwarf Fortress）》是一款由 Bay 12 Games 开发的沙盒模拟经营游戏，自 12 月 6 日推出后“好评如潮”。

该作自 2002 年就开始开发，于 2006 年推出了抢先体验版，一直是免费游玩，是不少人心中的经典游戏。直到 2019 年，《矮人要塞》的开发者苦于筹措医疗费用，才决定推出付费版，售价 108 元，并上线了创意工坊。

游戏优秀的质量再加上开发者遇到了困难，于是玩家们纷纷掏腰包购买，Steam 周榜第二的数据就证明了该作发售后的成功。

不过IT之家不建议大家盲目购买该游戏，其一是不支持中文，其二是该游戏门槛较高，购买后很可能无法获得良好的体验，可以多了解后再做决定。

榜单详情：

1.Steam Deck

2.《矮人要塞》

3.《使命召唤 19》

4.《战锤 40K：暗潮》

5.《IXION》

6.《刺客信条：英灵殿》

7.《FIFA 23》

8.《荒野大镖客 2》

9.V社VR 套件

10.《赛博朋克 2077》

《矮人要塞》Steam 页面：点此查看