R 星跟《GTA 三部曲 终极版》开发商解除合作，后者正为任天堂 Switch 开发《方舟：生存进化》

IT之家 12 月 12 日消息，今年十月份有消息称《GTA 三部曲 最终版》原开发商 Grove Street Games 已不再参与游戏后期更新维护。消息人士 Ben 现证实这个消息是真的。

IT之家了解到，《GTA：三部曲–最终版》是《GTA III》、《GTA：罪恶都市》及《GTA：圣安地列斯》这三款游戏的复刻版合集，该游戏于 2021 年 11 月 11 日在 PC、PS5、PS4、Xbox Series X / S、Xbox One 及任天堂 Switch 上推出。

从上面的推文中可以看到，Thomas Williamson 在领英上明确提到他们自 4 月来一直在为任天堂 Switch 开发《方舟：生存进化》移植版，并对新的合作关系持开放态度。

IT之家了解到，Rockstar Games 的母公司 Take-Two Interactive 今年斥资 127 亿美元收购了全球最大的手游开发公司之一的 Zynga。所以他认为 Zynga 可能会接手该项目，解决 Bug 并进一步优化游戏。

据称，有可能因为《GTA 三部曲》发行后受到了太多争议和批评的声音，导致 Rockstar Games 不得不认真开发它。

目前，这款游戏仍有许多漏洞和问题需要关注，所以让另一家公司来接手对玩家可能更有利。Ben 还透露，三部曲将在 Rockstar Games 启动器更新后上架 Epic 和 Steam 商城。

这一决策可能与 Grove Street Games 放弃该项目有关，但这一消息尚未得到官方证实。但毫无疑问，R 星如果真的这么做了肯定会有更多新玩家去购买《侠盗猎车手》系列作品，也有助于挽回三部曲的口碑。