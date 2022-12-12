马斯克：Lucid 电动汽车公司离倒闭不远了

IT之家 12 月 12 日消息，埃隆-马斯克暗示，从特斯拉分离出来的电动汽车创业公司 Lucid Motors 可能离倒闭不远了。

昨天，《商业内幕》泄露了一封来自 Lucid Motors 的电子邮件，其中包含了该公司实施的一项极其激进的策略，以避免客户取消 Air 电动轿车的预订。

Lucid 电动汽车的预订量从第二季度的 3.7 万辆下降到第三季度的 3.4 万辆，该公司认为这是由于部分预订单已经交付，但也有部分客户取消了预订。Lucid 在邮件中表示，“客户每取消一笔订单对我们来说都是一次失败”，并概述了一项非常激进的策略来避免“失败”，比如给客户打十几次“连环夺命 Call”。

包括特斯拉 CEO 埃隆-马斯克在内的许多人认为这种激进的做法是该公司的一个可怕的信号，12 月 9 日，马斯克在推特上称，“他们在这个世界上活不长了”，意思是他们即将倒闭。

马斯克在今年早些时候就称，Lucid 和 Rivian 这两家电动汽车初创公司“正走向破产”。

IT之家了解到，Lucid 与特斯拉有着紧密的联系，甚至可以说它是第一家从特斯拉“剥离”出来的电动汽车初创公司。该公司是由特斯拉前高管和董事会成员创立的，现在由彼得-罗林森领导，他在 Model S 上市前是首席工程师。

经过十年的发展，Lucid 终于在去年开始生产 Lucid Air，这是一款与特斯拉 Model S 竞争的电动轿车，该公司有望在 2022 年生产 6000 至 7000 辆 Air 电动轿车。

从财务角度来看，Lucid 的情况并不乐观，但也不至于太糟糕。上个季度，该公司亏损了 5 亿美元，但其仍有约 30 亿美元的现金和短期投资。