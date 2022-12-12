如何把普通的街坊邻里也拍出高级感？

rk 是一名摄影师，在之前一篇《这里是中国！》的文章中有跟大家介绍到。rk 真正被网友熟知是拍了一组中国城市空间的组图而走红网络！

他也因这一系列作品，在 ins 上吸引了几十万粉丝的关注。在这一系列作品中，除了中国独特的人文景观，rk 个性化的暗黑色调也深受大家的喜欢。

暗黑色调的照片能让照片的色彩以及影调层次更加分明，同时在阴影部分会适当增加一些灰色，让照片整体看起来有一种高级感，特别适合应用在街头摄影。

上周末我在家附近怕了一组街坊们看粤剧的照片，后期思路参考了 rk 的暗黑风格。今天这篇文章就以这组照片为例，来跟大家介绍详细的操作步骤。

ONE.原片分析明确思路

不管是模仿 xxx 滤镜风格，还是日常自己修图，首先要分析原片明确后期思路，这样可以提升后期操作的效率。

下面这张原图的光影、色彩、人物都很零散，这是很多街头摄影都会遇到的问题。

画面的人物、戏台、凳子我们无法改变，但是后期可以调整照片的色阶以及影调。

比如针对主体不突出，缺乏层次的问题，后期可以通过强化明暗对比以及局部调整来重塑光影，让照片中主体（人物）与环境（戏台）之间的光系更加突出。

原图

成片

此外，原片中灯光照射的舞台有着鲜艳明亮的橙红色，因为暖色系色彩在明暗反差大的环境是非常突出的，可以作为画面趣味点。

因此在后期中可利用 hsl 工具去除不必要的杂色，突出主色调（橙红色），让画面色彩达到统一。

TOW.实操部分

接下来就进入我们实战演练环节。这次用到的修图软件还是 Lightroom 手机版。在其它后期 App 中也都有相对应的功能，所以大家可以用平时个人用得比较顺手的 App 进行操作。

・ 影调调整 ・

首先选择曝光度稍微提亮一些，然后加强对比度，这样一来画面反差会进一步加大，照片的明暗层次就出来了，同时质感也可以得到提升。

降低高光以及白色色阶，可以还原亮部区域更多细节，同时提升阴影以及黑色色阶，可以避免暗部死黑的同时，也能增加通透感。

随后来到 RGB 曲线中拉出 S 型，再次增强画面的明暗对比，同时在曲线末端可以适当提高一些，使暗部增加一些灰色，让照片有一点点胶片的感觉。

・ 色彩调整 ・

首先调整暖色系，针对戏台上的红色，我们需要把红色色相往右偏向一点，避免太红。饱和度、明亮度需要增加；

橙色色相不动，但需要降低一点饱和度，提高明亮度；

黄色饱和度需要降低，目的为了去除一些杂色，明亮度可以适当增加一些。

冷色部分，最为明显就是人物服饰的蓝色会显得比较突出，所以我们需要降低饱和度以及明亮度。

前面已经提到，暖色系的橙红色是画面主色调，所以蓝色降低低饱是为了更好的搭配明亮的暖色，让画面的色彩主次更加分明。

最后，除了紫色往蓝色偏移，其它颜色的饱和度全部降低即可。

・ 细节调整 ·

首先选择增加清晰度以及去朦胧，关键一点是找到晕影这个功能，然后往左边偏移压暗照片的边缘，营造从一种”中间亮“的舞台光氛围。

这样做氛围还不够突出的话，可以在局部工具中找到径向调整工具。

可以分别对画面中的局部进行精细化处理，比如突出前景的人物，明确前中后的空间关系。

首先选择需要突出的部分，然后适当提高曝光度以及对比度，高光需要降低一些让高光部分细节得以保留。

后面舞台也需要提亮，但注意不能太亮，避免过曝。需要把高光也降低一些，这样舞台的细节就能得到更好的还原。

最后可以利用复制粘贴工具把参数套用在其它照片中，简单微调，就可以形成色彩协调统一的风格。

或者把调好的步骤创建预设，方便后期其它照片直接套用！

#1

暗黑色调

好了，本期的调色教程到这里就结束啦！

本文来自微信公众号：玩转手机摄影 （ID：wzsjsy），作者：沃伦老师