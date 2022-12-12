塔塔集团计划在印度开设 100 家商店，专门销售苹果产品

IT之家 12 月 12 日消息，据印度经济时报报道，塔塔集团旗下 Infiniti Retail 拥有的 Croma 连锁店计划在印度各地开设 100 家商店，专门销售苹果产品。

Infiniti Retail 公司将成为苹果公司的特许经营合作伙伴，并将在商场、主要街道和社区开设这 100 家门店，每家门店面积在 500-600 平方英尺之间，这些商店将通过成为苹果授权经销商的方式独家销售苹果产品。

据报道，新的苹果授权经销商商店将比苹果高级经销商商店小，后者的面积通常超过 1,000 平方英尺。较小的商店将主要销售 iPhone、iPad 和 Apple Watch，而较大的商店将提供包括 MacBooks 在内的全系列苹果产品。

IT之家了解到，过去几年，印度一直是苹果公司增长最快的市场之一，自疫情开始以来，该公司在印度的表现尤其强劲。在 9 月份的季度中，苹果公司的 iPhone 全球收入达到了 426 亿美元的历史新高，与上年同期相比增长了 10%，这一增长受新 iPhone 14 系列在印度的强劲销售推动。根据 CyberMedia Research（CMR）的数据，7-9 月期间，iPhone 在印度的销量增长了 44%，达到 170 多万台。