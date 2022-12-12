坚果 N1 Pro / Ultra 三色激光云台投影已开售：徕卡专业色彩，6499 元起

IT之家 12 月 12 日消息，坚果投影前几天发布了 N1 Pro（1080P）和 N1 Ultra（4K） 两款全新的投影仪，大多数配置基本相同，仅在亮度、分辨率和语音助手方面有所区别，分别为 6499 元和 8999 元，现已正式开售。

该系列投影仪采用了自研的目氪三色激光光机，配备创新式的“一体式云台”，支持徕卡专业色彩，系统上配备了全新的 Bonfire OS，支持观影、音乐、氛围和节律四个空间。

坚果 N1 Pro 和 N1 Ultra 对比：

亮度 —— 坚果 N1 Pro 亮度达 3200ANSI 流明，而 N1 Ultra 可达 4000ANSI 流明。

分辨率 —— 坚果 N1 Pro 分辨率为 1080P，而 N1 Ultra 为 4K。

智能语音 —— 坚果 N1 Pro 支持远场语音，而 N1 Ultra 支持近场语音。

据介绍，该系列产品采用的三色激光技术具备超高色域、近乎专业级的色准等特点。IT之家提醒，通过该技术呈现的画面效果存在一定缺陷，如会有明显的散斑现象。散斑现象会降低显示质量，人眼看久后会引起不适的生理反应，如头晕、眼部发胀等。

虽然无法像影院机那样采用主动震动荧幕来消除散斑的情况，但坚果 N1 系列产品加入了 LSR 动态消散斑技术，也可以在一定程度上能缓解散斑问题，只是目前技术尚不成熟，所有还不能从根本上解决。

该系列投影仪采用 0.47 英寸 DMD 芯片，搭载联发科旗舰级的 MT9669 SoC，辅以 4G 内存以及 64G 存储，提供 HDMI2.1 接口，支持 Wi-Fi 6 网络。

一图看懂坚果 N1 Pro 和坚果 N1 Ultra 参数配置：