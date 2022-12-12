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立减 28 元：苹果 App Store 充值卡京东限时大促

2022/12/12 14:50:24 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
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京东 App Store 充值卡现已开启 12.12 大促活动，现可领 500-28 元大额券 *：点此查看

京东 App Store 充值卡 500 元售价下方 500-28 元券券后 472 元直达链接京东 App Store 充值卡 1000 元售价下方 1000-50 元券券后 950 元领 50 元券

*500-28 元券为限量发放，每个时间段数量有限，没领到的时候可在整点时蹲点抢下。

以“472 元充 500 元余额”为例，相当于立打 944 折，每个 648 礼包可省 36.2 元，仅需 611.7 元。

京东的“App Store 充值卡旗舰店”由资和信电子支付有限公司官方经营

苹果官方充值卡又称 App Store 充值卡，是由资和信电子支付有限公司发行和管理（“发行方”），其充值卡的卡号和卡密均为 16 位（中国区），并且提供 50 元、100 元、200 元、500 元等多种面值。

用户在购买后的有效期内，可用于兑换苹果账户余额，可在 iPhone、iPad 等 App Store 中浏览和购买应用以及储存空间等用途。

其他国家或地区可能会将“苹果充值卡”称为“App Store 与 iTunes 礼品卡”。

苹果充值卡兑换苹果账户余额，每个身份证每天最多可兑换 5000 元，每年最多 60000 元。

天猫与京东的“App Store 充值卡旗舰店”是购买 App Store 充值卡的官方正规途径，下单后不支持无理由退款。

如果遇到以“刷单”等名义哄骗其他人购买并骗取卡密的行为，小伙伴们直接报警即可。

京东 App Store 充值卡 500 元售价下方 500-28 元券券后 472 元直达链接

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

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关键词：App Store京东苹果

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