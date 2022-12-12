立减 28 元：苹果 App Store 充值卡京东限时大促

京东 App Store 充值卡现已开启 12.12 大促活动，现可领 500-28 元大额券 *：点此查看。

*500-28 元券为限量发放，每个时间段数量有限，没领到的时候可在整点时蹲点抢下。

以“472 元充 500 元余额”为例，相当于立打 944 折，每个 648 礼包可省 36.2 元，仅需 611.7 元。

京东的“App Store 充值卡旗舰店”由资和信电子支付有限公司官方经营：

苹果官方充值卡又称 App Store 充值卡，是由资和信电子支付有限公司发行和管理（“发行方”），其充值卡的卡号和卡密均为 16 位（中国区），并且提供 50 元、100 元、200 元、500 元等多种面值。

用户在购买后的有效期内，可用于兑换苹果账户余额，可在 iPhone、iPad 等 App Store 中浏览和购买应用以及储存空间等用途。

其他国家或地区可能会将“苹果充值卡”称为“App Store 与 iTunes 礼品卡”。

苹果充值卡兑换苹果账户余额，每个身份证每天最多可兑换 5000 元，每年最多 60000 元。