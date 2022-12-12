令人惊艳的发布会 PPT 设计详细讲解

原文标题：《那些惊艳的【发布会 PPT】是如何设计的？》

今天分享一篇超级详细的发布会 PPT 复盘设计

话不多说，来看下我的作品：

本次复盘分五个步骤：分析原稿、寻找灵感、准备素材、页面制作、细节优化

01.分析原稿

作业原稿是这样的：

首先对 PPT 中的内容进行分析。

了解到这是关于碧桂园中堂的发布会，主要围绕中堂的几个优点展开阐述。由于此次作品原稿中的逻辑很简单，而且已经划分好了，因此我们可以直接使用原稿中的内容逻辑。

然后是整体的设计风格选择。

什么是设计风格呢？其实就是作品的配色和整体气质。众所周知，对于党政或者科技风格的设计，我们脑海中都会有一个很清晰的设计风格：比如党政的红黄配色给人又红又专的感觉；而科技风的蓝绿色系配色，给人神秘高端的感觉。

而对于地产类风格，我们平时接触的比较少，其实地产本身就是虚无缥缈的概念。因此，我们可能无法在脑海中一下子构建出一套设计风格，那么就需要查阅相关的资料和案例，从中找寻灵感从而敲定风格。

02. 寻找灵感

当你不了解一个公司的风格时，最好的方法是先搜索该公司的官网。

以下是碧桂园的官网：

通过官网我们了解到碧桂园是一家地产公司，它的配色和设计给人一种干净专业的气质。

接下来以“地产”为关键词搜索一些相关的设计页面，作为灵感参考。这里首推「花瓣网」，经过搜索后，会得到许多的灵感页面，我将它们整合为两类，暗色系和浅色系：

当你搜索到不同风格的灵感参考时，就要进行筛选，这决定了你后期设计的大走向，因此这一步很重要。

本次选择了浅色系，主要与碧桂园官网有关。不难发现暗色系的设计其实是普适性的，可以用在各大地产公司中，但要体现碧桂园本身的调性，我还是选择了清爽干净的浅色系。

03.准备素材

汲取了设计灵感之后，我们要为页面的制作做一些准备，比如图标、背景图片和 PNG 装饰元素等。在此，我推荐摄图网及觅元素这两个网站，以下是本次搜集的素材：

素材的准备阶段并不是到这就结束了，在页面的制作过程中随时可能要更换素材，这一个步骤会伴随整个 PPT 完成。

04.页面制作

到了页面制作这个步骤，为了提高效率，先不追求每一页都做到极致，而是制作完整的一页就可以了。

先完成再完美！

本次设计以官网的青色为主，搭配黄色辅助。字体选择方正清刻本悦宋简体。

封面

原稿是深色底，而我们希望采取浅色系进行设计，因此先找一张浅色系的背景图。

为什么选择浅色背景呢？因为我们想要营造出中国水墨风的意境感，同时浅色系也与碧桂园官网的色彩调性相一致，所以，我们选用浅色背景。

但注意，浅色背景不是纯白色背景，因为纯白色背景过于单调，缺少意境感。

可以考虑使用一些山脉纹理进行修饰，这样一来，既避免了页面视觉单调，又体现出了中国风味道。如下是在摄图网找到的背景：

背景确定后，就要找些与主题相关的装饰元素来丰富画面。

由于是地产公司，所以要有房屋（在这里我还对房屋设置了简单的倒影），加入 logo 后简单排版可以得到如下页面：

基本排版结束，后面再细化设计就好。

目录

这页内容很少，只有三个关键词。我选择了一个绿色基调的图片叠底，然后上面盖一层白色渐变蒙版，再加入镂空的文字设计，下面是三个关键词。我最初的排版设计如下：

这页也先这样，后面再优化。

第三页

原先的排版是上下布局的，由于屏幕尺寸比较宽，所以我改成了左右排版，然后让标题错落放置，更有设计感。同时为了防止页面单调，所以加入了图片来充实画面。

第四页

这里为了统一画面，我还是按照左右排版：

第五页

这张内容算是比较多的。标题是商业生态圈，很多人会想到中间放标题，周围画一些圈圈来表现生态圈这个概念

当然这样的设计很直观很棒，但是大部分人都能想到，但不够出彩，还有什么方式可以表现生态圈这个概念呢？

我想到了之前看到的旭辉地产的一张设计：

画面中由中心点向外发散这一概念让我印象很深刻，我觉得这也可以用于表现商业圈涵盖领域众多这个概念，于是有了如下设计。

第六页

这里人物选择很重要，原稿中人物很暗淡、忧郁，不太符合目前画面的气质，因此我重新选择了一张与画面气质搭的人物图片：

好了我们看下目前的成品：

到此，先不说做的有多精致，至少雏形已经出来了，算是合格的作品了。

05.细节优化

封面

从封面开始进行优化：

目前页面比较空，需加入细节刻画，如符合气质的竹子、祥云等

另外画面较平，所以我在底部绘制了一个地面营造场景感；同时给房子背后添加高楼线稿来丰富画面，同时高楼也凸显地产大亨的感觉。

到此页面已经制作了九成，但还没达到眼前一亮的感觉。于是我又对字体进行设计，就是“和”字的设计，我参考了如下页面：

我们可以看到页面中“异”字特别出彩，于是我分析字体进行了复刻。具体操作包括：笔画拆分，渐变填充，三维格式设置等操作，进行字体设计后的页面如下：

可以看出，只是一个字体设计，再搭配一些竹叶穿插使整个页面亮眼了不少。

第二页

目前的问题是画面昏暗，空洞，有些脏，虽然镂空文字比较出彩，但还是不够，我想了下是否可以将这种文字和图片的关系反过来设计，这样，画面很明亮也更具设计感。

再有一个小细节是图片下方淡淡的绿色发光效果，这其实是图片下方加入形状元素并添加阴影盖在图片下方而呈现出的效果。

画面中文字序号 1，2，3 是亮点，主要用到了背景图片填充及设置白色阴影，底部文字也标注了拼音加入树叶修饰等细节，使整体页面更具新中式的气质。

第三页

这一页也是缺少细节刻画，我依旧进行文字设计，将“不”字加长，使标题更具整体感。同时加入竹叶修饰来填补左侧空白。

第四页

这一页文字处理与上页相同。不过目前页面中文字较散，于是我加入抽象曲线来串联，右下角也加入浅色图片充实画面：

第五页

给标题加入竹叶和细节修饰：

最后一页

问题与前面几页相同，加入细节刻画：

至此，所有页面刻画完毕。

我们来看下原稿和成品的对比：

最后再来回顾设计的五个步骤：分析原稿、寻找灵感、准备素材、页面制作、细节优化

即先查阅资料确定风格，搜集灵感，设计时先完成再完美，细节是画面精致的关键。多看多练多积累。你学会了吗？

本文来自微信公众号：Slidecent （ID：Slidecent），作者：林利蒙