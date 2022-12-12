中国移动 / 联通 / 电信三大运营商将同步删除通信行程卡用户相关数据

IT之家 12 月 12 日消息，根据国务院联防联控机制综合组有关要求，12 月 13 日 0 时起，将正式下线“通信行程卡”服务。“通信行程卡”短信、网页、微信小程序、支付宝小程序、App 等查询渠道将同步下线。

中国电信、中国联通、中国移动三大运营商先后表示，将按照相关法律规定，自 12 月 13 日 0 时“通信行程卡”服务下线后，同步删除用户行程相关数据，依法保障个人信息安全。

据第一财经报道，中国电信方面表示，按照《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等有关法律规定，“通信行程卡”系统自 12 月 13 日 0 时下线相关服务后，将同步删除用户行程相关全部数据，依法保障个人信息安全。

据新京报报道，中国移动表示，高度重视客户个人信息保护，将按照《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等有关法律规定，自 12 月 13 日 0 时“通信行程卡”服务下线后，同步删除用户行程相关数据，依法保障个人信息安全。

中国移动客服表示，自上线应用以来，“通信行程卡”始终坚持把维护用户行程数据安全放在第一位，按照《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》有关规定，采取相应的、必要的技术措施，滚动删除、销毁用户行程数据，依法依规保障用户行程数据安全。

中国联通官方发布公告称，中国联通高度重视客户个人信息保护，将按照《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等有关法律规定，自 12 月 13 日 0 时“通信行程卡”服务下线后，同步删除用户行程相关数据，依法保障个人信息安全。中国联通还透露，近 3 年以来，已累计为广大用户提供了 139 亿次高效顺畅的行程卡查询服务。

IT之家了解到，“通信大数据行程卡”简称“行程卡”，是由工信部指导，中国信通院、中国电信、中国移动、中国联通共同推出的行程查询服务，可以免费为用户提供本人过往 7 天内到访过的国家（地区）和国内城市（停留 4 小时以上）证明。

2020 年 3 月，也就是健康码刚刚上线的时候，时任工业和信息化部装备工业一司司长罗俊杰表示，工信部将依据个人信息保护有关法律法规，严格落实数据安全和个人信息保护有关措施，切实加强监管，防范数据的泄露、数据的滥用等违规行为。