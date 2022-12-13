上线两年开发者和用户热度已下降，苹果版小程序“轻 App”遭遇尴尬

IT之家 12 月 13 日消息，苹果在新冠疫情期间，在 iOS 14 系统中引入了“轻 App”（App Clips）功能，用户不需要完全安装应用即可使用该应用程序的部分功能。但该功能上线两年来并未取得太大的建树，对于开发者和消费者来说最大的问题是“有这个必要吗”？

苹果官网对“轻 App”的描述如下：

轻 App 是 App 功能的一小部分，可以在需要时随取随用，并可以让人们在 App 中快速完成某项任务，甚至是在安装完整 App 之前就能完成。

不论是从餐厅叫外卖、租辆踏板车还是首次设置新的联网电器，人们启动轻 App 后即可轻松地开始并完成相关任务。在任务完成后，您可以提供从 App Store 下载完整 App 的机会。

App 的一部分

轻 App 是 App 的一小部分，因此您可以使用 iOS SDK，在与完整 App 相同的 Xcode 项目中创建。每个轻 App 都是轻量级，即便尚未安装到设备上，也能快速打开。准备好提交审核时，您可以将轻 App 作为完整 App 的一部分在 App Store Connect 中进行管理。

下载完整 App

轻 App 提供了快速展示 App 价值的机会。要让人们更轻松地下载完整 App，您可以适时在轻 App 中显示下载选项。您甚至还能保留用户提供的任何信息，并且无缝转移到完整 App 中。