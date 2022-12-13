分析师 Ben Thompson：台积电亚利桑那州新厂工艺落后 2-4 年，苹果不会在美国生产 iPhone

IT之家 12 月 13 日消息，援引国外科技媒体 Lifewire 报道，苹果芯片合作商台积电在美国亚利桑那州新厂日前举办了首部机台进厂典礼，苹果 CEO 蒂姆・库克（Tim Cook）亲自到场助阵，英特尔 CEO 基辛格发推文祝贺。但这并不意味着苹果就要在美国生产 iPhone，甚至所产出的芯片也不会应用在 iPhone 上。

图源 rioryan / Unsplash

蒂姆・库克 (Tim Cook) 和总统乔・拜登 (Joe Biden) 参观了台积电在亚利桑那州的新工厂，该工厂将为苹果生产芯片，但并不为 Mac 和 iPhone 生产 M 系列和 A 系列芯片。

图源库克推文

该设施于今年早些时候完工，定于 2024 年开始生产。目前一期工程已经耗资 120 亿美元，但是它也不够先进，无法制造 Apple 的处理器。

IT之家了解到，行业分析师 Ben Thompson 在他的 Stratechery 博客上写道：“简单来说，即便台积电新厂能够在 2024 年开始量产，它依然比 4 纳米工艺生产落后两年。而如果该工厂计划生产 5 纳米工艺，那么实际上会落后 4 年”。

Apple Silicon 凭借其令人难以置信的功率和低功耗远远领先于竞争对手。这取决于几个因素，其中两个环节就是设计（Apple 的芯片经过优化以仅运行 Apple 软件，这使得设计更加强大和高效）以及芯片工艺。

图源 Laura Ockel / Unsplash

台积电亚利桑那州新厂目前公布的信息显示将使用 5 纳米或者 4 纳米工艺，这听起来非常不错，但是等到 2024 年苹果的 M 系列和 A 系列已经要升级到 3 纳米工艺了。

也就是说，台积电亚利桑那工厂不会生产 iPhone 芯片，至少目前来看是这样的。它可以改为为 Apple 的设备制造其它芯片，或者它可以制造旧的 A 系列芯片。在蒂姆・库克 (Tim Cook) 的领导下，苹果公司倾向于将旧设备销售多年，以降低制造成本。此外，Apple 在从 Studio Display 到 Apple TV 的各种设备中都使用了较旧的 A 系列芯片。