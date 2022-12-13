美股周一：三大股指全线收涨 1%，特斯拉跌逾 6%，B站跌超 9%

美国时间周一，美股收盘主要股指全线上涨，涨幅均超 1%。投资者将目光转向未来两天的美国通胀数据和美联储决策，它们可能为今年美股剩余的时间定下基调。

道琼斯指数收于 34005.04 点，上涨 528.58 点，涨幅 1.58%；标准普尔 500 指数收于 3990.56 点，涨幅 1.43%；纳斯达克指数收于 11143.74 点，涨幅 1.26%。

大型科技股多数上涨，微软涨幅接近 3%，苹果和亚马逊涨幅超过 1%。

芯片龙头股多数上涨，其中英伟达和 AMD 涨幅均超过 3%；台积电下跌，但跌幅不到 1%。

新能源汽车龙头股多数下跌，特斯拉收跌 6.27%，Rivian 下跌 6.16%；法拉第未来大涨 55.53%，市值勉强超过 2 亿美元；蔚来下跌 1.11%，小鹏下跌 4.30%，理想下跌 1.89%。

中概电商龙头股普遍下跌，阿里巴巴下跌 2.11%，京东下跌 1.54%，拼多多下跌 4.06%。

其它热门中概股普遍下跌，其中哔哩哔哩下跌 9.48%，BOSS 直聘下跌 5.88%，知乎下跌 4.55%，汽车之家下跌 4.19%，百度下跌 2.83%，新东方下跌 2.47%，携程上涨 2.28%。

具体来说，美股中的主要科技股表现如下：

美股中的主要芯片股表现如下：

在美上市的热门中概股表现如下：

本周，美股开局表现乐观，通胀以及美联储抗击通胀的行动将成为本周的焦点。过去几个交易日，由于投资者担心借贷成本上升及其对经济和企业盈利的影响，美股表现欠佳或中等。

美国时间周二将公布美国 11 月消费者价格指数（CPI），次日美联储将公布利率决定。市场普遍预期美联储决策者将加息 50 个基点，使基准利率至 4.25%-4.50% 区间。这将标志着美联储在今年 6 月至 11 月连续四次加息 75 个基点后，加息幅度首次下降。

投资公司 Facet Wealth 投资主管托马斯・格拉夫（Thomas Graff）表示：“今日稍早成交量稍低，市场进入观望模式。但本周股市也有两个机会出现大幅上行，一是 CPI 低于预期，一是美联储有迹象在未来会议上仅上调利息 25 个基点。所以投资者才有一种想要领先的欲望。”

纽约联邦储备银行周一公布的 11 月消费者预期调查显示，受访者预计一年后美国的通胀率将为 5.2%，低于上一次调查的 5.9%。消费者预计三年后美国的通胀率为 3%，略低于 10 月份的 3.1%。

截至周一收盘，标普 500 指数较 2022 年的低点上涨了 12%，但今年迄今仍累计下跌 16.8%，原因是美联储自 3 月以来加息 375 个基点。

股市多头将希望美国通胀能够显示出进一步降温的迹象，从而帮助美联储转向一个不那么激进的紧缩周期。不过，一些分析师警告称，在上周公布的生产者价格指数（PPI）高于预期后，投资者可能会被强于预期的消费者价格指数（CPI）搞得措手不及。