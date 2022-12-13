疑似红魔 8 Pro 现身 Geekbench，搭载高通骁龙 8 Gen2

IT之家 12 月 13 日消息，型号为 NX729J 的努比亚机型此前已经通过工信部公示，三证齐全，有消息称其为红魔 8 Pro，预计将会在近期发布。

现有一款型号为“xiaoniu XN729J”的机型现身 Geekbench，一天之内进行了数十次跑分。跑分信息显示该机将搭载高通骁龙 8 Gen2 芯片，配备 12GB 运存。该机单核最高在 1500 分左右，多核最高在 5300 分左右。

目前还不确定这是小牛电动推出的产品还是红魔新品，因为红魔之前从未在机型上用过 xiaoniu 这个前缀，而且努比亚旗下机型均以 NX 开始而非 XN，但后面三位数以及代码竟然与红魔 8 Pro 完全对的上。

从之前工信部公布的参数和照片来看，该机采用一块 6.8 英寸 OLED 直屏，支持屏下指纹，分辨率为 1116*2480。此外照片还显示，该机采用透明后盖设计，通过后盖可以看见里面安装的第二代骁龙 8 旗舰芯片，另外还可以看到其散热涡轮风扇等元件。

根据此前曝光的消息，全新的红魔 8 Pro 将采用一块 6.8 英寸的 OLED 材质无开孔直屏，配备 1600 万像素屏下前摄。

此外，该机将后置 5000 像素主摄 +800 万像素 +200 万像素的三摄相机模组。内置 5000mAh / 6000mAh 双版本电池，支持 165W 快充。机身三围尺寸为 163.98 × 76.35 × 8.9mm，重量 228g。

IT之家了解到，该机已经官宣搭载第二代骁龙 8 旗舰芯片，基于台积电 4nm 工艺制程打造，主频 3.2GHz，高通称其 CPU 性能提升 35%、功耗减少 40%，GPU 则将带来高达 25% 的性能提升以及高达 45% 的能效提升。

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