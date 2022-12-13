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大众已构建欧洲最大电动汽车充电网络，拥有超 40 万充电点

2022/12/13 10:25:23 来源：TechWeb 作者：海蓝 责编：长河
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12 月 13 日消息，据国外媒体报道，对发展电动汽车的厂商来说，除了打造高质量的电动汽车，还需要搭建庞大的充电网络，以方便用户的使用，进而扩大用户群体，在电动汽车领域走在行业前列的特斯拉，就在全球构建了庞大的超级充电网络。

在大力发展电动汽车的大众集团，也在投资扩展他们的充电网络，他们在官网公布的消息显示，已构建了欧洲最大的电动汽车充电网络，拥有超过 40 万个充电点

大众集团是上周五，在官网披露他们已构建了欧洲最大的充电网络的。他们的充电点，在近一年半的时间里翻番，新增约 20 万个新的充电点

但与特斯拉大规模自建超级充电站不同，大众所过构建的充电网络，并非完全是由他们建设，而是通过旗下的能源与充电品牌 Elli，整合了众多运营商的充电点

大众在官网上就提到，在扩张电动汽车网络的过程中，他们与众多公司成为盟友和合作伙伴，进而为电动汽车使用者提供易用的国际性充电网络。

从大众在官网公布的消息来看，有众多充电网络运营商加入了他们的充电网络。他们的充电网络新近加入的有在德国、荷兰、挪威、瑞典有 24000 座充电站的 Vattenfall，及在荷兰、德国、英国、比利时、法国和瑞士运营有 1000 个大功率充电桩的 Fastned。

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关键词：大众电动汽车

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