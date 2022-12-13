支持 WebMIDI，火狐浏览器 Firefox 108 稳定版已开放下载

IT之家 12 月 13 日消息，Mozilla 将于今天正式推出火狐浏览器 Firefox 108，这也是 2022 年最后一个主要稳定版更新。目前 Firefox FTP 服务器已经放出了该版本下载链接，IT之家网友可以根据本文下方的链接进行下载安装。

火狐浏览器 Firefox 108 下载地址：https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/108.0/

IT之家了解到，火狐浏览器 Firefox 108 稳定版在消费者端并未引入特别大的功能，不过面对开发者提供了不少新特性新功能。Firefox 108 主要亮点包括：