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支持 WebMIDI，火狐浏览器 Firefox 108 稳定版已开放下载

2022/12/13 11:07:50 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 12 月 13 日消息，Mozilla 将于今天正式推出火狐浏览器 Firefox 108，这也是 2022 年最后一个主要稳定版更新。目前 Firefox FTP 服务器已经放出了该版本下载链接，IT之家网友可以根据本文下方的链接进行下载安装。

火狐浏览器 Firefox 108 下载地址：https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/108.0/

IT之家了解到，火狐浏览器 Firefox 108 稳定版在消费者端并未引入特别大的功能，不过面对开发者提供了不少新特性新功能。Firefox 108 主要亮点包括：

  • 默认引入地图，允许网页控制 JavaScript 导入的行为。

  • Firefox 现在可以正确处理使用 ICCv4 配置文件进行颜色校正的图像。

  • hift + Esc 键盘快捷键现在可以打开进程管理器，以识别消耗太多资源的进程

  • 支持安全背景下的 WebMIDI API。

  • 支持 CSS 三角函数 sin ()、cos ()、tan ()、asin ()、acos ()、atan () 和 atan2 ()，但目前是隐藏在一个偏好选项后面。

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关键词：Firefox

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