通用汽车和 LG 新能源合资企业将获美能源部 25 亿美元贷款

12 月 13 日消息，据国外媒体报道，美国能源部最终确定向通用汽车和 LG 新能源（LG Energy Solution）的合资公司 Ultium Cells LLC 提供 25 亿美元贷款，这笔资金将用于帮助支付三座新的锂离子电池制造厂。

实际上，早在上个月，外媒就曾报道称，美国能源部计划向 Ultium Cells LLC 提供 25 亿美元贷款，帮助其建设三座电池厂。这三座电池厂分别位于俄亥俄州、田纳西州和密歇根州，面积均为 280 万平方英尺，预计将创造 6000 个建筑工作岗位和 5100 个运营工作岗位。

当时，外媒称，美国能源部的这一举措迎合了美国政府推广电动汽车、减少关键零部件依赖海外的计划。

据悉，为支持电池产业的发展，美国政府推出了名为“先进技术车辆制造”（Advanced Technology Vehicles Manufacturing，简称 ATVM）的贷款项目，而该项目也是美国能源部在汽车项目下第一次专门为电池制造提供贷款。此前，该项目也曾向特斯拉、福特汽车和日产提供低息政府贷款。

与汽车行业的其他公司一样，通用汽车目前在用于电动汽车的电池方面受到供应限制。该公司同样也选择与 LG 合作，以尽快扩大其电池生产能力。

上周，通用汽车和 LG 新能源表示，他们将向位于田纳西州的合资电池厂追加投资 2.75 亿美元，以将产量提高 40% 以上。这笔新投资是 2021 年 4 月宣布的 23 亿美元投资的追加投资，用于建设位于田纳西州的工厂，该工厂将于 2023 年底开始生产。

今年 8 月份，Ultium Cells LLC 证实，通用汽车和 LG 新能源正考虑在印第安纳州新卡莱尔建设第四座美国电池制造厂。

当时，一位知情人士表示，第四座工厂预计将与另外三座工厂类似，投资逾 20 亿美元，但尚不清楚何时开业。