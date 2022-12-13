《上古卷轴 OL》2023 年内容更新蓝图发布：将推地牢 DLC 和全新完整章节

IT之家 12 月 13 日消息，据 B 社官方消息，《上古卷轴 OL》2023 年的内容更新蓝图现已制定了。官方称，游戏上半年不会有太明显的改动，但将在下半年的一次更新中力求解决现有问题并提升游戏体验，还会在另外一次更新中推出某个至关重要的全新大型系统。

《上古卷轴 OL》2023 年内容更新蓝图

第 1 季度：地牢 DLC。 第 2 季度：我们将于 6 月推出全新的完整章节。这部将于 2023 年推出的《上古卷轴 OL》章节会拥有完整剧情：你可以在游戏过程中从头到尾体验所有剧情，而无需等待后续的更新将内容补全。我们将以这部章节为开端，继续为玩家们提供更多规模宏大、质量优秀且细节丰富的章节。我们极度期待这部将于明年推出的章节 —— 但玩家们可能需要等到 1 月，才能在我们的全球发布活动中了解更多细节。但我可以附赠一个小提示：它将成为某段跨度长达数年的故事主线的一部分，并且你们可以在该章节中体验某项饱受期待的新功能。 第 3 季度：我们将致力于提升游戏体验并解决错误。 第 4 季度：我们将推出某种不同于常规区域 DLC 的全新系统。当前此系统尚处于概念与设计阶段，但我们会在明年年初的全球发布活动中公开更多详情。

IT之家了解到，B 社正在升级与更换所有《上古卷轴 OL》数据中心硬件，一旦升级与更换完成，《上古卷轴 OL》的服务器和基础设施将变得可靠得多。