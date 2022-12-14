美股周二：三大股指全线收涨，特斯拉跌逾 4%，法拉第未来大涨近 16%

美国时间周二，美股收盘主要股指全线上涨，科技股领涨。美国 11 月消费者价格指数（CPI）显示美国通胀大幅降温，投资者关注美联储明天公布的利率决定。

道琼斯指数收于 34108.64 点，上涨 103.60 点，涨幅 0.30%，盘中一度上涨 707.24 点，创下历史新高；标准普尔 500 指数收于 4019.65 点，涨幅 0.73%；纳斯达克指数收于 11256.81 点，涨幅 1.01%。

大型科技股普遍上涨，其中 Meta 涨幅超过 4%，谷歌和亚马逊涨幅超过 2%。

芯片龙头股普遍上涨，其中英伟达和阿斯麦涨幅超过 3%，博通和应用材料涨幅超过 2%。

新能源汽车龙头股多数下跌，特斯拉再跌 4.09%，市值勉强超过 5000 亿美元；Rivian 下跌 2.54%；法拉第未来上涨 15.91%，连续三天逆势大涨；蔚来下跌 1.44%，小鹏下跌 1.53%，理想下跌 1.83%。

中概电商龙头股普遍上涨，阿里巴巴上涨 2.24%，京东上涨 0.68%，拼多多上涨 3.10%。

其它热门中概股普遍上涨，其中 BOSS 直聘上涨 5.40%，哔哩哔哩上涨 4.74%，知乎上涨 2.38%，百度上涨 2.20%，爱奇艺上涨 9.38%，携程上涨 0.51%，新东方下跌 0.22%。

具体来说，美股中的主要科技股表现如下：

美股中的主要芯片股表现如下：

在美上市的热门中概股表现如下：

美国劳工部公布的数据显示，11 月份美国消费者价格指数（CPI）同比上涨 7.1%，低于经济学家预计的 7.3%，也低于上月的 7.7%；剔除食品和能源成本的“核心”CPI 同比上涨 6%，低于预期，也低于 10 月份的 6.3% 的涨幅。

市场普遍预期美联储明天将宣布加息 50 个基点，至 4.25% 至 4.50% 区间。这将是继今年 6 月份开始的四次大规模加息 75 个基点之后，首次加息 50 个基点。

投行 LPL Financial 策略师亚当・特恩奎斯特（AdamTurnquist）表示，该数据排除了“任何类型的重大鹰派意外”，同时让美联储抗击通胀行动获得了更多的支持。

特恩奎斯特称：“这并不是说美联储明天就会变得越来越鸽派，或者开始谈论明年降息。这只是让我们今天看到的‘鹰派不确定性’的真正消除。”

财富管理公司 Dakota Wealth Management 高级投资组合经理罗伯特・帕夫利克（Robert Pavlik）表示，明年 2 月份仅加息 25 个基点是“一厢情愿的想法”。他预计明天加息 50 个基点，明年 2 月再加息 50 个基点，3 月会议上有可能小幅加息 25 个基点。

他说：“CPI 数据不错，但还不足以让美联储做出让步。我认为，任何预计明年 2 月份加息 25 个基点的人都不切实际。”

在美国 11 月 CPI 报告公布后，美国国债收益率下跌，10 年期美债收益率下跌 11 个基点，至 3.501%；衡量美元兑一篮子六种主要货币汇率的洲际交易所（ICE）美元指数下跌 1.1%，至 104.02 点。