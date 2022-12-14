好评独立游戏《药剂工艺：炼金模拟器》v1.0 现已上线 PC / Xbox

IT之家 12 月 14 日消息，特别好评的独立游戏《药剂工艺：炼金模拟器》v1.0 正式版现已上线 PC / Xbox，同时加入 Xbox Game Pass 阵容，目前 Steam 国区开启八折特惠，游戏支持中文。
游戏介绍：
在《药剂工艺：炼金模拟器》中，你将扮演一个炼金术士，并使用各种工具和原料来调制药剂。你将掌控药剂商店的方方面面：发明新配方、吸引顾客、并尽情地做实验。不过请记住：整个小镇都指望着你。
游戏特色：
独特而精致的古典美术风格，灵感来自于中世纪的手稿和医学书籍。
随心使用各种原料和工具制作药剂，体验让人满足的物理交互。
丰富而自由的沙盒风格玩法，选择多种多样的方式来完成各个任务。
在向小镇居民出售药剂的同时，你可以自由选择扮演道德高尚的匠人、唯利是图的奸商、神秘的黑魔法术士或者任何你想成为的角色！
最低配置:
需要 64 位处理器和操作系统
操作系统: Windows 10
处理器: Intel i3-6100 or equivalent
内存: 8 GB RAM
显卡: GeForce GTX 670 / Radeon HD 7970
DirectX 版本: 10
存储空间: 需要 2 GB 可用空间
游戏截图：