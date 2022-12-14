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好评独立游戏《药剂工艺：炼金模拟器》v1.0 现已上线 PC / Xbox

2022/12/14 11:22:29 来源：IT之家 作者：梦泽 责编：梦泽
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IT之家 12 月 14 日消息，特别好评的独立游戏《药剂工艺：炼金模拟器》v1.0 正式版现已上线 PC / Xbox，同时加入 Xbox Game Pass 阵容，目前 Steam 国区开启八折特惠，游戏支持中文。

游戏介绍：

在《药剂工艺：炼金模拟器》中，你将扮演一个炼金术士，并使用各种工具和原料来调制药剂。你将掌控药剂商店的方方面面：发明新配方、吸引顾客、并尽情地做实验。不过请记住：整个小镇都指望着你。

游戏特色：

  • 独特而精致的古典美术风格，灵感来自于中世纪的手稿和医学书籍。

  • 随心使用各种原料和工具制作药剂，体验让人满足的物理交互。

  • 丰富而自由的沙盒风格玩法，选择多种多样的方式来完成各个任务。

  • 在向小镇居民出售药剂的同时，你可以自由选择扮演道德高尚的匠人、唯利是图的奸商、神秘的黑魔法术士或者任何你想成为的角色！

最低配置:

  • 需要 64 位处理器和操作系统

  • 操作系统: Windows 10

  • 处理器: Intel i3-6100 or equivalent

  • 内存: 8 GB RAM

  • 显卡: GeForce GTX 670 / Radeon HD 7970

  • DirectX 版本: 10

  • 存储空间: 需要 2 GB 可用空间

游戏截图：

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