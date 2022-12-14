好评独立游戏《药剂工艺：炼金模拟器》v1.0 现已上线 PC / Xbox

IT之家 12 月 14 日消息，特别好评的独立游戏《药剂工艺：炼金模拟器》v1.0 正式版现已上线 PC / Xbox，同时加入 Xbox Game Pass 阵容，目前 Steam 国区开启八折特惠，游戏支持中文。

在《药剂工艺：炼金模拟器》中，你将扮演一个炼金术士，并使用各种工具和原料来调制药剂。你将掌控药剂商店的方方面面：发明新配方、吸引顾客、并尽情地做实验。不过请记住：整个小镇都指望着你。

独特而精致的古典美术风格，灵感来自于中世纪的手稿和医学书籍。

随心使用各种原料和工具制作药剂，体验让人满足的物理交互。

丰富而自由的沙盒风格玩法，选择多种多样的方式来完成各个任务。