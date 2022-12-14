英特尔 N95 全小核处理器曝光：4 核 4 线程，6MB 三级缓存

IT之家 12 月 14 日消息，英特尔 N95 全小核处理器现已现身 Geekbench，4 核 4 线程，6MB 三级缓存，似乎是 N100 的低频版。

IT之家了解到，不久前 Fanless 曝光了英特尔 Alder Lake-N 全小核处理器的四款型号的规格，可选 4 核 4 线程和 8 核 8 线程，前者 6W TDP，后者 7W 和 15W TDP。

Intel Processor N100 4/4 6W

Intel Processor N200 4/4 6W

Intel Core i3 N300 8/8 7W

Intel Core i3 N305 8/8 15W

根据之前的传闻，英特尔全小核 Alder Lake-N 处理器基于节能的 Gracemont 架构，最多 8 个内核，分为两个四核集群。该系列处理器还有 Xe-LP 架构的核显，最高 32EU。

IT之家了解到，目前英特尔发布的 12 代酷睿以及奔腾赛扬处理器全部都有大核心，规格最低的赛扬 7300 采用了 1 个大核 + 4 个小核，8MB L3 缓存，48EU 0.8GHz 核显。目前，英特尔暂未宣布新款 Alder Lake-N 处理器何时发布。