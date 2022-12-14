国星光电推出智能穿戴系列新品：包括接收器 4437 系列及发射器 2516 系列

IT之家 12 月 14 日消息，监测血氧指数，读取心率脉搏…… 在智能穿戴应用中，个人健康监测是备受欢迎的热门功能。国星光电光电子器件事业部近期全新推出了健康感测系列产品 —— 接收器 4437 系列及发射器 2516 系列，可应用于智能手表 / 手环等智能穿戴设备以及血氧测量器等医疗设备中，为可穿戴设备精准监测血氧、心率等数据提供技术支持。

下面是接收器 4437 系列介绍：

攻克超薄芯片封装壁垒，创新突破硅基芯片封装产品尺寸局限，实现了大尺寸超薄硅基芯片封装的可量产；进一步优化了工艺结构，实现结电容更低（f=1MHz 条件下，＜80pF），抗干扰性能优异，收集数据更精准；在 HBM 模式（人体放电模式）下抗静电的等级为 class 2，稳定性更好，为监测数据真准全护航。

下面是发射器 2516 系列介绍：

三合一，产品体积小，厚度薄，尺寸仅 2.5mm*1.6mm*0.55mm，可灵活搭配智能手环、智能手表等可穿戴设备；搭配高散热基板及大电流下的低电压芯片设计，优化了产品的功耗及散热性能，全面提升终端产品的续航能力；在大电流低功耗的环境下稳定运行，产品可靠性佳，且通过 NCB 机构出具的 IEC62471 光生物安全报告，光学安全有保障。

IT之家了解到，目前，国星光电光电子器件事业部接收器 4437 系列及发射器 2516 系列已实现批量供货，并与国内知名品牌厂家建立战略合作关系。同时，事业部可根据客户的需求进行定制化的产品尺寸及性能设计，提供更贴心更专业的技术解决方案。

除了智能穿戴领域，光电子器件事业部已进军 CHIP LED、红外 / 紫外 LED、植物照明 LED、光耦等细分赛道。