2022 统信 UOS 生态大会将于 12 月 20 日举行

IT之家 12 月 14 日消息，2022 统信 UOS 生态大会将在 12 月 20 日上午 9 点举行，主题是“三生万物 共筑山海”。聚焦数字技术与实体经济的同频共振，分享统信对于信息产业的最新思考，见证更加开放、合作、共赢的同心生态。

据统信官方预热，一生二，二生三，三生万物…… 三年来总有一种力量让我们砥砺前行。它存在于星辰大海，打造立根铸魂的国之重器；它存在于电脑桌面，绽放亿万用户的智慧闪光；它存在于智能世界，构建数字经济的坚实底座；它是核心技术自立自强的发展战略，它是国家经济、国防安全的基底保障，它是“卡脖子”硬核科技的破局者。

下面是视频：

IT之家了解到，统信 UOS 是一款纯净无广告的国产操作系统，适合 0 基础小白和 Linux 爱好者，支持一键安装，无人值守；支持双系统，不影响原有系统使用，更换系统不担心电脑资料丢失；支持官方应用商店，无病毒、放心安全下载，工作学习无打扰；无弹窗，无广告，青少年上网保护功能，全自动屏蔽网页广告；三大应用生态，以统信 UOS 生态为主线，过渡性兼容 Windows 生态和安卓生态，电脑大屏运行安卓软件；跨屏互联，快速协同，高效处理和传输文件。