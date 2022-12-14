马恒达将投资 1000 亿印度卢比建设新的电动汽车工厂

IT之家 12 月 14 日消息，据路透社报道，印度汽车制造商马恒达（Mahindra）和马恒达有限公司周三表示，它将投资 1000 亿印度卢比（约 84.4 亿元人民币，合 12.1 亿美元），在西部城市浦那附近建立电动汽车（EV）生产工厂。

这家总部位于孟买的企业集团表示，该投资已获得马哈拉施特拉邦政府的批准，将分 7-8 年进行。

马恒达公司以其运动型多用途车（SUV）和吉普车而闻名，它将在新工厂生产其即将推出的 Born 电动车（BEVs）系列，其中包括其流行的 SUV--XUV 700 电动版。

与人口相比，印度的汽车市场很小，电动车型仅占每年约 300 万辆汽车总销量的 1%。但政府希望到 2030 年将其增长到 30%。

新工厂将帮助马恒达对抗国内竞争对手塔塔汽车，塔塔汽车以其 Nexon SUV 和 Tigor 掀背车的电动车型主导印度的电动车市场。今年 8 月，在美国汽车制造商退出印度市场后，塔塔收购了福特汽车在西部古吉拉特邦的一家前工厂。

马恒达集团正在与全球投资者谈判，为其新的电动车部门筹集 2.5 亿美元（约 17.4 亿元人民币）至 5 亿美元（约 34.8 亿元人民币）的资金，该部门在 7 月份从英国国际投资公司 (BII) 首次融资后的估值也达到了 90 亿美元。

IT之家了解到，马恒达公司的首款电动 SUV 预计将在明年 1 月份上市销售。这家汽车制造商在 8 月加深了与大众集团的关系，根据该协议，这家德国汽车制造商将向其印度同行提供电动部件。

马恒达的新工厂将位于印度最古老的汽车制造中心之一，这里的公司包括大众和梅赛德斯-奔驰以及 Bajaj Auto 和 Hero MotoCorp。