宁德时代与奇瑞集团签署战略合作框架协议，此前已悄悄入股

IT之家 12 月 14 日消息，据 CATL 宁德时代官方消息，12 月 14 日，宁德时代新能源科技股份有限公司（下简称“宁德时代”）与奇瑞控股集团有限公司（下简称“奇瑞集团”）签署战略合作框架协议。

根据协议，宁德时代与奇瑞集团将在产品、商务、市场推广、商业信息资源等领域展开全方面的合作。除乘用车电池供应及技术合作外，双方还将在大巴、物流车、重卡、电动船舶等领域对公共交通、新能源三电融合和换电等业务开展联合探索，促进并引领行业高质量发展。

此次签约标志着宁德时代和奇瑞集团正式启动全面战略合作，双方将充分利用各自优势资源，共同开拓国内外新能源汽车市场。本次深化合作的缔结有利于提升双方的市场竞争力，推动新能源产业可持续发展和电动汽车普及，共同助力全球碳中和目标的实现。

IT之家了解到，近日，奇瑞控股集团有限公司发生工商变更，股东新增宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司，持股约 3.73%，后者为宁德时代新能源科技股份有限公司全资子公司。

宁德时代和奇瑞系此前已经有过合作，6 月 21 日，宜宾时代凯翼新能源科技有限公司注册成立，该公司由宁德时代和凯翼汽车共同成立，持股比例分别为 51% 和 49%。而凯翼汽车是宜宾市汽车产业发展投资有限责任公司、奇瑞汽车股份有限公司、四川省宜宾普什集团有限公司三方控股的国有股份制企业。其中，奇瑞汽车持股比例为近 48%，为第二大股东。

此外，宁德时代今日也和华为终端有限公司在福建宁德签署合作备忘录。双方将就华为智选车项目展开积极探讨，实现优势互补、合作共赢。华为终端将推荐宁德时代作为华为智选车合作伙伴汽车动力电池的第一优选合作伙伴。宁德时代将为华为智选车项目提供具有市场竞争力的高品质汽车动力电池产品，以支持华为智选车产品更快地面向市场，充分保障华为智选车产品的创新性和领先性。