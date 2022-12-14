腾讯互动阅读 App《一零零一》宣布将停运

IT之家 12 月 14 日消息，腾讯互动阅读 App《一零零一》现已宣布将在 2023 年 2 月 8 日停运。

官方补偿方案：

2022 年 12 月 8 日 11 点前购买过《一零零一》产品并且账户里有代币留存的用户，可在补偿活动进行期间进入补偿页面根据自己的账号余额，领取《和平精英》《光与夜之恋》《剑侠情缘》《精灵之境》的相关礼包，领取规则如下：

1、钻石余额大于 0，小于等于 100，可领取价值 10 元的礼包（即 a 档礼包）

2、钻石余额大于 100，小于等于 1000，可领取价值 100 元的礼包（即 b 档礼包）

3、钻石余额大于 1000，小于等于 5000，可领取价值 500 元的礼包（即 c 档礼包）

4、钻石余额大于 5000，领取礼包个数 = 账户余额除以 5000 后的数字进位取整，即小数点进位 + 1。例如，用户账户钻石余额为 6000，则他可以领取的礼包为 2 个（1.2 升级为 2）价值 500 元的礼包