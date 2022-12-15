推特广告可能违反苹果公司的规定而追踪用户，马斯克为省钱不惜铤而走险

IT之家 12 月 15 日消息，今天的一份新报告显示，埃隆-马斯克提议的一项举措可能会使得 Twitter 广告追踪用户，这似乎明显违反了苹果应用商店的规定。

另一篇报道则称马斯克为了省钱而采取或考虑采取的一些绝望的举动，包括通过拒绝向前雇员支付遣散费而违反法律。

推特广告可能会跟踪你

Platformer 报道称，马斯克在宣布 Twitter Blue 时似乎没有进行计算。

马斯克曾承诺，每月 8 美元的服务的用户看到的广告数量将是免费用户的一半。但根据内部估计，这将使该公司每个用户每月损失约 6 美元的广告收入。再加上苹果应用商店的费用，新的 Twitter Blue 订阅服务将使公司亏损。

报道称，马斯克解决这一问题的计划之一，是强迫所有 Twitter 用户选择接受个性化广告，才能使用该应用程序。

IT之家了解到，目前还不完全清楚，在不违反苹果应用审查准则的情况下，这在 iPhone 上如何实现。苹果规定，不能以允许跟踪为条件来使用一个应用程序。

应用程序应该允许用户在不执行额外任务的情况下获得他们所支付的东西，例如在社交媒体上发布信息、上传联系人、在应用程序上签到一定的次数等。应用程序不应要求用户为应用程序评分、评论应用程序、观看视频、下载其他应用程序、点击广告、启用跟踪或采取其它类似的行动，以获取功能、内容、使用应用程序或获得货币或其它补偿，包括但不限于礼品卡和代码。

这可能要引发马斯克与苹果公司的另一场战斗，此前他曾指责苹果公司反对言论自由，此后不久他又与蒂姆-库克和解。

马斯克急切地想省钱

《纽约时报》报道说，马斯克继续他的成本削减努力，而且似乎并不害怕为此而违反法律。他已经命令员工不支付一些账单，包括公司在世界各地的各个办公室的租金，并且正在考虑不支付拖欠的被解雇员工的遣散费。

三位接近该公司的人士表示，为了削减成本，Twitter 已经连续数周没有支付旧金山总部或任何全球办事处的租金。根据《纽约时报》获得的一份提交给新罕布什尔州地方法院的诉讼书副本，Twitter 还拒绝支付马斯克接管的那一周的私人包机费用 197,725 美元。

熟悉该谈判的两位人士说，Twitter 的领导人还讨论了拒绝向被解雇的数千人支付遣散费的后果。

这些裁员还没有结束。据《纽约时报》的六位消息人士称，马斯克解散了其信托和安全委员会，在解雇了该公司两位最高级的律师，并用他的私人律师 Alex Spiro 取代他们之后，后者也不再在该公司工作。