两年来首次，特斯拉市值跌破五千亿美元

北京时间 12 月 15 日消息，特斯拉公司股价周三收盘继续下跌，导致该公司市值自 2020 年 11 月以来首次跌破了 5000 亿美元（约 3.48 万亿元人民币）大关。

特斯拉生产的汽车

特斯拉股价周三下跌 2.6%，报收于 156.80 美元，今年以来的累计跌幅扩大至 55%，市值降至 4950 亿美元。特斯拉股价的大跌会让众多投资者感到痛苦。截至周三收盘，该公司是标准普尔 500 指数第六大成份股，也是今年该指数的第三大拖累因素。特斯拉在两年前的下周加入了标准普尔 500 指数。

特斯拉市值跌破 5000 亿美元

尽管特斯拉股价全年基本上都在下滑，但过去几个月跌势进一步加剧，自今年 9 月底以来已跌了 41%。同期，标准普尔 500 指数股价上涨 11%，以科技股为主的纳斯达克 100 指数上涨 7%。

从外部因素看，特斯拉股价受到了投资者对潜在经济衰退的担忧和美联储加息的打击，这促使投资者抛售高风险和昂贵股票，引发了股市对科技和成长型资产的猛烈抛售。除此之外，特斯拉还有自身面临的问题，包括供应短缺、原材料成本飙升和生产中断，以及埃隆・马斯克 (Elon Musk) 专注于扭转新收购的推特的颓势，这些都对该股造成了沉重压力。由于特斯拉股价下滑，马斯克已经失去了世界首富的宝座。