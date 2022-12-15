美股三大股指全线下跌：哔哩哔哩上涨 2%，网易涨逾 4%，知乎大涨 11%

美国时间周三，美股收盘主要股指全线下跌。美联储宣布将基准利率上调 50 个基点，符合市场预期，但暗示明年还要进一步加息。

道琼斯指数收于 33966.35 点，下跌 142.29 点，跌幅 0.42%；标准普尔 500 指数收于 3995.32 点，跌幅 0.61%；纳斯达克指数收于 11170.89 点，跌幅 0.76%。

大型科技股多数下跌，其中苹果跌幅超过 1%；微软和 Meta 上涨，Meta 涨幅超过 1%。

芯片龙头股普遍下跌，其中 AMD 跌幅超过 3%，英伟达跌幅超过 2%。

新能源汽车龙头股普遍下跌，特斯拉再跌 2.58%，今年以来累计跌幅 55%，市值两年来首次跌破了 5000 亿美元大关；Rivian 下跌 1.68%，法拉第未来下跌 4.13%；蔚来下跌 1.71%，小鹏下跌 1.16%；理想下跌 0.29%。

中概电商龙头股多数上涨，阿里巴巴下跌 0.55%，京东上涨 1.31%，拼多多上涨 1.43%。

其他热门中概股多数上涨，其中知乎上涨 11.63%，携程上涨 3.27%，哔哩哔哩上涨 2.08%，新东方上涨 1.09%，百度上涨 0.05%，汽车之家下跌 1.76%，BOSS 直聘下跌 0.15%。

具体来说，美股中的主要科技股表现如下：

美股中的主要芯片股表现如下：

在美上市的热门中概股表现如下：

美国时间周三，美联储宣布将基准利率上调 50 个基点，至 4.25%-4.50% 区间，为 2007 年以来的最高水平。但相对于今年 6 月以来连续 4 次加息 0.75 个百分点，此次加息幅度更小。

美联储官员预计，整个 2023 年的基准利率上限为 5.25%。这高于他们 9 月份预测的 4.75%。七名美联储官员预计利率会进一步走高，其中两人预计利率最高将达到 5.75%。根据声明，美联一位鹰派官员预计利率将维持在这一水平直到 2025 年。

美联储主席鲍威尔在今年 11 月底警告称，美联储基准利率的最终水平必须高于几个月前的预期。

美国联信银行（Comerica Bank）首席经济学家比尔・亚当斯 (Bill Adams) 表示，美联储周三发布的点阵图显示，美联储结束对抗通胀的门槛相当高，但可能在 2023 年底前达到。

亚当斯称，美联储最新点阵图显示，大多数政策制定者认为在 2023 年再加息 0.75 个百分点，并在明年年底保持这么高的利率是合适的。

他说：“这大大高于金融市场的预期，市场预计联邦基金利率将在 2023 年底回落至 3.9%，2024 年底回落至 2.6%。”

道琼斯市场数据显示，自今年 3 月份以来，美联储为抑制通胀已加息 375 个基点，而在过去一年，标普 500 指数已累计下跌近 16.2%。