Redmi K60 屏幕细节曝光：全系标配 2K 护眼柔性直屏

虽然 12 月才过去一半，但在这半个月时间以来，不少品牌旗下的首款第二代骁龙 8 移动平台旗舰的陆续亮相，很快让大家的选择眼花缭乱。而在此之后，还将有数款机型即将到来，当然，谁将打破该芯片的旗舰底价也越来越成为大家关注的焦点。其中，一贯主打极致性价比的 Redmi 自然是大家寄予厚望的品牌。现在有最新消息，近日有数码博主进一步晒出了全新的 Redmi K60 系列屏幕方面的更多细节。

据知名数码博主 @数码闲聊站 最新发布的信息显示，子系迭代有三款机型都将采用 2K 护眼柔性直屏，结合此前相关爆料，不出意外的话该博主口中的“子系迭代”指的就是此前已得到密集曝光的全新 Redmi K60 系列，将首批推出三款机型，分别为 Redmi K60、Redmi K60 Pro 和 Redmi K60E。值得注意的是，早在年初的 Redmi K50 系列发布时，官方就已经将“全面推动 2K 屏普及作为了口号”，这也进一步印证了此前的传闻。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的 Redmi K60 系列将继续推出多个档位的机型，分别将搭载天玑 8200、骁龙 8+ Gen1 和骁龙 Gen2 等多款处理器，最高将会采用挖孔 2K 直屏。同时，该机将最高将搭载 5000 万像素的大底主摄，还将提供率 67W 有线 + 30W 无线以及 120W 快充 + 30W 无线的快充方案，这也是 Redmi 家族首款支持无线充电的机型，其性价比可见一斑。此外，该系列全员都将配备大电池，其中 K60 和 K60 Pro 将分别采用一块 5000mAh 和 5500mAh 大电池。

据悉，全新的 Redmi K60 系列将在明年 1 月与大家见面，将继续扛起 2023 年“旗舰焊门员”的重任。更多详细信息，我们拭目以待。