原文标题：《起子，改锥，旋凿，螺丝刀怎么有这么多名称，你们那里叫什么？》

四大工具之一螺丝刀肯定是大家再熟悉不过的一种工具了，几乎每家每户都会备那么几把在家里，以便随时使用。

其实，螺丝刀就是一种专门用来拧螺丝的工具，看起来结构也较简单，放在家中的螺丝刀一年也用不了几次，也没人去在意它，但小小的螺丝刀有时候没有它还真不行。

螺丝刀

螺丝刀是一种用来拧转螺丝以迫使其就位的工具，通常头部根据螺丝头做出契合的形状，可插入螺丝钉头的槽缝或凹口内拧松或者拧紧螺丝。

说起螺丝刀它的名称那可多了，例如，如京津冀鲁晋豫和陕西方言称为 "改锥"；安徽、和湖北等地称为 "起子"，中西部地区称为 "改刀"，长三角地区称为 "旋凿"，这是因为各个地方根据其方言和使用习惯，给螺丝刀起了这些名字。

而“螺丝刀”则是被叫得最多的名字，不管在哪个地方都能听得懂。

实际上螺丝刀的标准名称叫螺钉旋具，国标 GB / T 4625-1998 里有介绍，这个名称现在听起来有点怪怪的，还是螺丝刀通俗易懂。

那么你们老家那边螺丝刀叫什么名称呢？

螺丝刀的历史

最早记录使用螺丝刀的是在中世纪的欧洲，在螺丝被发明出来后，并在工业中逐渐被普及后，螺丝刀才被发明出来并使用，随着螺丝规格和款式的增多，也同时导致了螺丝刀的改进和多样化，所以说螺丝钉的发展也就是螺丝刀的发展史。

早期的螺丝由木材制成，用于葡萄酒压榨机、橄榄油压榨机；直到十五世纪才出现了金属螺丝和螺母，主要用来将两个物体固定在一起。

1908 年，加拿大人发明了方形槽螺丝钉，这种螺丝钉被认为是 "第一个适合生产用途的凹槽型紧固件"，螺丝钉上的方形插槽就是用于紧固的，并很快发明出了方型头螺丝刀。

在 1932 年发明出了一字和十字形凹头螺丝钉，并很快就在汽车制造中大量使用，伴随着这些螺丝的出现，也相继发明出了一字和十字螺丝刀。

随着现代工业的快速发展，螺丝刀的手柄和刀杆已也发生了很多的变化，受到用途和制造要求的影响，最初的螺丝刀模样都是由木柄铆接而成，即使是现在也还有部分工厂在生产这种螺丝刀，我们叫夹柄螺丝刀，现在，螺丝刀也已经衍生出无数种样式。

螺丝刀种类

按工作头型分类

一字螺丝刀

一字螺丝刀也被称为开槽螺丝刀，平头或平刃螺丝刀，是最常用的螺丝刀形式，是在一个简单的螺丝槽上工作。

这种刀头是平开的，有不同的尺寸，以适应不同尺寸的螺丝。

小规格的一字螺丝刀开口很小，几乎变成锥形尖端，所以在使用此螺丝刀时必须小心，因为硬压力可能会导致螺丝刀滑出螺丝槽，划伤材料表面或伤到身体。

十字螺丝刀

十字螺丝刀因为它的十字头，所以也被称为十字头，并且头部呈现出半圆形状，也不像一字螺丝刀那样尖。

十字螺丝刀有四个刀片，这意味着可以将螺丝刀更深地插入螺丝头，而不会像一字螺丝刀那样，螺丝刀会从侧面滑出。

这也意味着可以在螺丝刀上施加更大的扭矩，正因为如此，十字螺丝刀几乎应用于所有领域，是最受欢迎的一种螺丝刀。

米字螺丝刀

米字螺丝刀被认为是十字螺丝刀的升级版本，其制造目的是为了增加螺丝刀头的扭力。

米子螺丝刀的特征是从中心辐射出四条棱，而在任意两条棱间还会有一条浅棱，以增加与螺丝头的接触，可以施加更大的旋转力，而不会有打滑的危险。

并且在施加正确的压力时，米子螺丝刀不太可能损坏螺丝头部，这种螺丝刀通常有 1~3 种规格。

梅花螺丝刀

梅花螺丝刀现在已经成为使用最多的一种旋具，这也是因为这种陷入式的螺丝使用得越来越多。

这种螺丝刀的特点是刀片形状为凹进的六角形，但头部被磨圆了，这增加了螺丝刀头和螺钉头之间的接触面积，并提高了扭矩，因此，螺丝刀能承受最大扭矩，不易滑出或折断。

星型螺丝刀有很多的规格，常用的尺寸是 T15 到 T40。

Y 型螺丝刀

也被称为三叉或三点式螺丝刀，Y 型螺丝刀的特点是从中心点延伸出三个刀片，之间的角度为 120 度，成为一个 Y 形。

这种螺丝刀和螺丝钉在电子行业非常流行，如插排，手机、游戏机等设备中都会使用它们。

U 型螺丝刀

这种螺丝刀前面有一个双尖头，看起来很奇怪，所以被形象的称为蛇眼、猪鼻子，烤肉叉等名字，主要用来拧平头螺丝，螺丝头的两边都有两个微小的长方形槽，需要这种螺丝刀才能拆卸。

由于使用时非常安全，这些螺丝刀通常用于各种电器，汽车、电梯的维修。

四方型螺丝刀

这是最早被发明出来的一种螺丝刀，虽然这种螺丝刀并不常用，但是，由于其扭力非常高，有时甚至被认为是所有螺丝刀中最高的。

四方型螺丝刀由于没有尖端，所以不太可能从凹槽中掉出来，这意味着可以施加非常大的旋转力。

因为其非常耐用，虽然在家庭工具包内使用较少，但在家具以及汽车等行业中还是在广泛使用。

内 / 外六角螺丝刀

这种螺丝刀头部带有一个内六角套筒，而不是刀片和尖头，所有，也被称为内六角扳手。

内六角套筒螺丝刀可以直接用于紧固六角螺栓，还有就是使用各种规格的螺丝批头，只需要将需要的批头插入六角套筒就可以使用了，一把内六角套筒螺丝刀和批头就可以完成所有螺丝刀的工作。

上面这种是外六角螺丝刀，那么还有一种内六角螺丝同样也有对应的螺丝刀，有一个奇怪的现象，下面这种就是拧六角螺丝的，但大家好像都叫它内六角扳手，而不叫内六角螺丝刀，小编感觉可能是跟使用方法有关吧，这个拧螺丝的时候是左右扳动，跟扳手的用法一样。

按功能分类

普通螺丝刀

这种就是我们家中常用的那种，是将螺丝杆直接装在手柄中的，一般手柄就是塑料注塑而成。

通常会根据不同的螺丝钉规格，而选用相对应的螺丝刀，所以家中就需要准备很多支不同规格的螺丝刀。

绝缘螺丝刀

绝缘螺丝刀是特别为，带电及高压操作场合使用而设计的螺丝刀，一般情况，绝缘螺丝刀除了部分刀杆为外露金属外，其余螺丝刀的手柄和部分刀杆都被绝缘材料所包裹，这样可以有效防止带电金属与外界接触而产生高压电弧，从而提高螺丝刀的安全性。

因为这种螺丝刀需要在强电下工作，所以就需要通过严格的绝缘测试，以保证其绝缘性能，确保使用者的安全。

敲击螺丝刀

为了让螺丝刀在使用时也具有敲击和开凿的功能，就设计出了一款将螺丝刀杆贯穿手柄的螺丝刀，所以这种螺丝刀也被叫穿心螺丝刀。

穿过手柄的螺丝杆不但具有敲击面，在敲击时手柄也不会开裂，并且同样具有拧螺丝钉的功能。

部分敲击螺丝刀刀杆上还配备了六角螺栓，可以通过开口扳手或套筒扳手拧螺丝，让其产生更大的扭力。

精密螺丝刀

精密螺丝刀就是刀头规格较小的螺丝刀，最早这种螺丝刀主要用于钟表，眼镜等精密产品的维修和拆卸，所以也被称为“钟表螺丝刀”，现在大量应用于拆卸小型产品。

由于整个螺丝刀的规格都比较小，所以在制造过程中既要有很高的精度，同时还要求刀杆具有相当的强度和韧性，对整个制造工艺和材料都有较高的要求。

随着工业的发展，为了满足各行各业的使用要求，螺丝刀的种类和规格也是越来越多。

工业上，螺丝被广泛应用到各个工业领域，大到轮船，飞机，小到眼镜，手机都离不开螺丝，人们称它为“工业之米”，拧动这些工业之米的产品正是螺丝刀，所以说螺丝刀为整个工业发展做出了巨大的贡献。

文中图片截取自 Youtube《History of the Screwdriver》

本文来自微信公众号：制造原理 （ID：zhizaoyuanli），作者：老郑