CHERRY 樱桃收购游戏外设厂商 Xtrfy

IT之家 12 月 15 日消息，瑞典的游戏外设厂商 Xtrfy 发布公告，公司已被行业知名的外设品牌 CHERRY 樱桃收购。

公告称，CHERRY 是一家全球运营的高端机械键盘轴体和计算机输入设备（如键盘、鼠标和耳机）制造商，适用于游戏、电子竞技、办公室和混合工作场所、工业和医疗保健领域的应用，已达成协议收购总部位于瑞典的游戏外设制造商 Xtrfy。

Xtrfy 表示，与 CHERRY 游戏业务的整合将使 Xtrfy 能够进一步发展其产品开发、生产和业务，并将进一步加强 CHERRY 在游戏设备市场的地位，并实现在该领域的未来增长。

Cherry SE 首席执行官 Rolf Unterberger 表示：“通过此次收购，我们正在扩大进入不断增长的游戏和电子竞技社区的机会，并通过分销商和 B2C 业务加强我们在产品管理和营销领域的资源。此外，我们打算利用 Xtrfy 在国际电子竞技领域的直接网络，对我们的游戏业务领域进行战略扩张。我们欢迎整个 Xtrfy 团队加入全球 CHERRY 大家庭，并期待共同努力，使我们共同提供的创新，高质量的游戏设备比以往任何时候都更具吸引力。”

IT之家了解到，Joakim Jansson 将继续担任 Xtrfy 的董事总经理，他表示：“CHERRY 是游戏领域的传奇品牌，也是机械键盘领域的先驱。从 2013 年推出我们第一款配备 CHERRY MX 轴体的 Xtrfy 键盘，到 2023 年成为 CHERRY 的一部分，这是一段令人难以置信的旅程，我们现在已准备好迎接未来。我们已经与世界上一些最好的电子竞技团队合作，我们希望在电子竞技领域投入更多资金。Xtrfy 的员工将与 CHERRY 一起工作，把 Xtrfy 带到新的高度。”