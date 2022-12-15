国家统计局：1-11 月新能源汽车、太阳能电池产量同比分别增长 100.5%、44.1%

IT之家 12 月 15 日消息，国家统计局新闻发言人付凌晖今日表示，11 月份，规模以上工业增加值同比增长 2.2%，比上月回落 2.8 个百分点。工业生产下滑是多重因素共同作用的结果，既有国内疫情反弹、工业生产循环受到冲击的原因，也有世界经济收缩放缓、出口下滑拖累的影响，还有企业产销衔接不畅、经营困难增多的因素。但从 1—11 月份看，工业生产保持总体稳定，升级发展态势持续，新动能继续成长。从未来发展看，我国工业成长空间依然广阔，助力实体经济发展政策作用下，工业经济将继续平稳增长。

一是从累计看，工业生产总体稳定。工业累计增速保持平稳。1—11 月份，规模以上工业增加值同比增长 3.8%，比 1—10 月份回落 0.2 个百分点。多数行业和地区工业保持增长。1—11 月份，41 个大类行业中，28 个行业保持增长，占 68.3%；31 个省（区、市）中，25 个地区规模以上工业增加值保持增长，占 80.6%。

二是从结构看，工业转型升级态势持续。尽管外部环境复杂严峻，全球产业链供应链调整，脱钩断链压力加大，但我国创新发展不断加强，工业制造业升级发展持续。高技术制造业增长较快。1—11 月份，高技术制造业增加值同比增长 8.0%，快于全部规模以上工业 4.2 个百分点。装备制造业增势较好。1—11 月份，装备制造业增加值同比增长 6.2%，快于全部规模以上工业 2.4 个百分点。工业新动能持续成长。1—11 月份，移动通信基站设备、工业控制计算机及系统产量同比分别增长 22.2%、16.8%。

三是从前景看，工业发展空间广阔。我国工业发展基础雄厚，拥有最完整的产业体系，产业配套能力强，规模优势明显，国际竞争力不断提升，有利于应对各种风险挑战、不断拓展市场。从需求看，我国拥有全球最具成长性的内需市场，超大市场空间广阔，加快构建新发展格局将释放巨大发展潜力。在全球能源利用加快转型的背景下，我国积极推进绿色能源产品使用，加大市场培育，效果不断显现。1—11 月份，新能源汽车、太阳能电池产量同比分别增长 100.5%、44.1%。