Unity 与 AMD 打造出高质量毛发渲染系统，轻盈飘动海飞丝

IT之家 12 月 15 日消息，据 Unity 官方平台消息，Unity 中国与 AMD 自 2020 年开始合作研发高质量的发丝渲染解决方案，经过两年的努力，基于 AMD TressFX 开源高质量实时毛发渲染框架所打造的 Unity China HairFX 毛发系统终于面世。

▲ 图源 Unity China HairFX 的 GitHub 页面

据介绍，Unity China HairFX 是一款基于发丝的实时渲染技术，不仅可以做到很逼真的光透效果，并且随着角色的运动，还能让发丝轻盈抖动，具体效果大家可以看下方的视频了解。

在合作开发的过程中，Unity 中国与 AMD 的图形工程师们还根据开发者的反馈，对于 TressFX 原有的物理模拟和渲染效果做了很多改进和优化，比如，着重处理了发丝过分拉长、随机长度插值和渲染性能优化，全方位改进开发者的创作体验。

IT之家了解到，Unity China HairFX 毛发系统同时支持 Unity 通用渲染管线（URP）和 Unity 高清渲染管线（HDRP），并与 Unity 编辑器 2021 LTS 版本兼容。

当前该工程已经在 GitHub 上发布，需要的开发者可以免费获取。

HDRP 示例：https://github.com/UnityTechnologies/HDRP-Defender-Character-Demo

URP 示例：https://github.com/UnityTechnologies/URP-Defender-Character-Demo