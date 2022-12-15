又一激光雷达明星破产，10 个月前 IPO 上市

原文标题：《又一激光雷达明星破产！中科大校友创办，10 个月前 IPO 上市》

短短 2 个月，激光雷达第 3 起重大变故。

Quanergy，破产了。

它是激光雷达元老、明星公司之一，早在 2016 年就凭借奔驰 E 级项目大出风头。

OPA（光学相控阵）全固态激光雷达，是 Quanergy 首先实现量产。

10 个月前，Quanergy 刚刚大张旗鼓 IPO 上市。

破产，突如其来。

破产前后

Quanergy 的破产，不是寻求投资续命，而是彻底的关停清算。

根据 Quanergy 在官网公布的消息，公司于周二首先向特拉华州破产法院申请破产保护。

紧接着，依据美国《破产法》，Quanergy 启动了对业务的出售程序。

第三点，Quanergy 的 CEO Kevin J. Kennedy 宣布于 12 月 31 日正式退休。

他的职责交接给 Lawrence Perkins，一位来自咨询公司的职业经理人，专门提供公司金融、法律方面的中介服务。

Lawrence Perkins 的 title 是首席重组官兼总裁。

另外，作为破产程序的一部分，Quanergy 几乎一次性裁掉了所有员工，包括联合创始人兼首席开发官 Tianyue Yu（俞天越）、首席财务官 Patrick Archambault、首席营销官 Enzo Signore 和运营高级副总裁 Kevin Amiri。

只留下了 15 个人左右的队伍走完最后的破产程序。

这也直接证明 Quanergy 的破产，是彻底的关张，几乎没有回旋余地。

这与仅仅 10 个月前 Quanergy 上市时的情形形成强烈反差。

形势变化之快，令人错愕。

纽交所 10 月游，Quanergy 都经历了什么？

今年 2 月，Quanergy 采用 SPAC 方式在纽交所上市。

提供上市公司“壳”的，是中国中信资本旗下的资本收购公司（CCAC）。

根据协议，现有股东将转移其全部股份至中信资本收购公司。Quanergy 当前的股东将持有合并业务约 72% 的股份，而中信资本收购公司的公众股东将持有公司约 20% 的股份，剩余股份由 PIPE 投资者和中信资本收购公司创始人持有。

也就是说，Quanergy 是反向借壳，由 CCAC 收购 Quanergy 股份。

合并完成后，公司以“QNGY”作为最新股票代码在纽交所上市，账上直接增加了约 1.75 亿美元的可用流动资金，估值达 11 亿美元。

SPAC 上市的好处，在于不用走常规 IPO 程序，快速实现资本化运作。

但缺点是，融资无法立刻到手，需要上市后通过增发股票的方式获得。

缺了 IPO 路演这一环，也让投资者对于公司的业务前景持更谨慎的态度，尤其是在今年整个行业洗牌的背景下。

在 Quanergy 上市后披露的财报中，公司在二季度、三季度亏损分别达到 2570 万美元、1770 万美元。

营收分别为 120 万美元、230 万美元。

截止三季度末，Quanergy 账上只剩下 710 万美元，显然无法再支撑四季度的经营。

10 月，Quanergy 的股价已经跌至 1.25 美元，比刚上市时的 200 美元跌去 99%。于是 Quanergy 进行了一次 20:1 的反向拆股，主要目的是提高公司的每股交易价格，使公司符合纽约证券交易所关于最低股价的上市要求。

但这依然无法挽救 Quanergy 的颓势。资本市场上股价一路下跌，11 月收到了纽交所退市警告，股价目前只剩 0.074 美元，公司市值几乎清零：

破产，也就在所难免。

Quanergy 是谁？

2012 年底，三名联合创始人 Louay Eldada、俞天越、Angus Pacala 在 Eldada 家中的车库开启创业之路。

Louay Eldada 毕业于哥伦比亚大学光学系，曾任霍尼韦尔公司研发负责人，之后创办过多家光学成像技术公司。

俞天越是中科大化学物理系校友，郭沫若奖获得者，2002 年获得美国康奈尔大学纳米材料专业博士学位。担任 Quanergy 的 CTO。

Angus Pacala 我们已经熟悉，2015 年离开 Quanergy，创办了 Ouster，前段时间宣布与 Velodyne 合并。

Quanergy 创业之初一路高歌猛进，拿下多轮融资，估值一度高达 20 亿美金。

备受追捧，是因为它为当时的激光雷达市场提供了另外一个技术思路：固态激光雷达。这种新形态产品比传统的机械式旋转激光雷达体积更小、成本也更低。

而且 Quanergy 走的是基于光学相控阵（OPA）技术的固态 CMOS 传感器路线。可以实现发射、扫描到接收的全微光集成，大大提高了它的可靠性，极大地提高了抗干扰能力，同时也降低了系统功耗。

OPA 与 FLASH 路线相比，被认为是车载激光雷达更合适的方案。

凭借这个概念，Quanergy 迅速出道。

2016 年 的 CES 展上，Quanergy 发布了号称是「全球第一款固态激光雷达传感器」S3，搭载在奔驰 E 上。

当时 Quanergy 称每台 S3 成本在 200 美元。如果订货量在一万台，每台激光雷达的成本有望控制在 100 美元以下。

这样的故事对于投资人甚至对整个行业来说，都极具吸引力。

不过后来，Quanergy 产品的上车之路却没有如期一帆风顺的展开。

与奔驰、Koito（日本最大汽车照明公司）的合作先后破裂，订单被另一家竞争对手 Cepton 抢去。

自身的原因，是指标参数一再缩水，从 2014 年 12 月的 300 米降到 2017 年 1 月的 200 米；6 个月后，又降到了 150 米；2017 年年底，Quanergy 则将这一参数改为“很远”。

交付方面也一直没能实现稳定量产。

2015 年 Angus Pacala 和团队闹翻，出走创办 Ouster，当时还被 Louay Eldada 嘲讽“根本不懂激光雷达”。

种种波折之下，2020 年 Quanergy 第一次陷入困境，无钱可烧。

最后的解决方法，是创始人 Louay Eldada 走人，职业经理人出身的 Kevin J. Kennedy 出任 CEO，又为 Quanergy 融到 1.75 亿美元续命。

此时，创始团队只剩下俞天越一人还在，全面负责 Quanergy 技术研发和产品路线。

但回顾成立以来的历史，Quanergy 其实从来没有一个产品实现大规模量产出货。本来大有希望的车载固态激光雷达，并没有收获任何车企订单。

后来一度传出有意参与美墨边境墙项目，但也没了下文。

直到现在 Quanergy 无以为继关停清算，俞天越本人也丢掉了这份工作。

激光雷达洗牌

10 月以来，我们连续关注了 3 起激光雷达领域“失败的故事”：

行业鼻祖 Ibeo 破产，倒在量产上车的前夜。

曾经“一手遮天”的垄断大佬 Velodyne 去年开始就陷入泥潭，11 月宣布和另一家经营不善的 Ouster 合并求生。

现在，明星公司 Quanergy 宣告无力回天。

激光雷达行业的洗牌，已经开启了最激烈的阶段。

四家最先出问题的企业，具体问题各不相同：

Ibeo 是步子迈太大，瞄准全固态激光雷达，技术难度巨大的同时，性能上却没有和中国创业公司的半固态产品拉开差距。

Velodyne 和 Ouster 是固步自封，一直把机械式激光雷达作为主打产品，价格昂贵的同时还供不上货，Robotaxi 遇冷后业务陷入困境，面对乘用车激光雷达上车浪潮，无计可施。

Quanergy 则是在经营、人事上不断动荡，使得产品研发进度、技术指标一再打折，失去了最好的机会。

但它们都有一个共同点：只有车载，没有车规。

Ibeo 和 Quanergy 各自代表全固态激光雷达的两条路线，技术领先性毋庸置疑。

无论全固态，还是半固态，激光雷达量产上车需要跟车企合作，而目前最大的市场和主要的激光雷达上车都在中国。

但权衡过产品性价比、量产工程化能力、供应链安全之后，中国的大部分车企都选了国产的激光雷达。

纵使 Quanergy 这样的公司，有再好的技术和团队，满足不了量产场景和主机厂需求，仍难逃被清洗出局的命运。

车载激光雷达行业洗牌还将继续，4 家倒掉的行业先驱，向所有还在长跑的玩家提出了“灵魂”三问：

能不能满足车规？

能不能稳定量产？

成本够不够划算？

本文来自微信公众号：智能车参考 （ID：AI4Auto），作者：贾浩楠