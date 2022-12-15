vivo S16 Pro 现身 Geekbench，搭载天玑 8200

IT之家 12 月 15 日消息，型号为 V2245A 的 vivo 新机出现在了 Geekbench 跑分中，按照此前的爆料为 vivo S16 Pro 机型。

从 Geekbench 页面的参数信息可以看出，该机搭载联发科天玑 8200 芯片，拥有 12GB 内存，运行 Android 13。

该机单核跑分 987，多核跑分 3753。而此前曝光的 vivo S16 搭载高通骁龙 870，单核跑分 1014，多核跑分 3179。

IT之家了解到，vivo S16 系列新品发布会将于 12 月 22 日 19:00 举行，主题为“期待‘玉’见”。

vivo S16 系列包括 vivo S16e、vivo S16、vivo S16 Pro 三款机型。此前消息称这三款机型分别搭载三星 Exynos 1080、高通骁龙 870 以及联发科天玑 8200 芯片，目前的跑分信息基本都证实了爆料。

vivo 官方此前预热称，vivo S16 系列前置 5000 万像素人像追焦，后置光学防抖大底主摄，搭载前后置柔光灯，搭配 vivo 自研柔光人像算法，还有超大内存、超强电池、高通旗舰芯片和天玑 8200。

其他方面，消息称 vivo S16 系列机型均支持 80W 快充。此外，vivo S16 将提供 8+256GB 版本，而 vivo S16 Pro 只有 12+256GB / 12+512GB 版本。