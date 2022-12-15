QQ 音乐 iOS 内测版 12.0 发布：新增「臻品母带」

IT之家 12 月 15 日消息，据网友反馈，腾讯 QQ 音乐 iOS 版推送了 12.0 测试版，本次更新支持「臻品母带」，采用全新神经网络技术，深度还原母带品质，让音乐宛如录制现场般真实；支持「臻品音质 2.0」更高的音质清晰度，配合空间全景环绕效果提升品质；「杜比全景声」更多设备支持等等。

下面是测试内容：

「臻品母带」全新神经网络技术，深度还原母带品质，让音乐宛如录制现场般真实

「臻品音质 2.0」更高的音质清晰度，配合空间全景环绕效果，打造高品质音乐平台

「杜比全景声」更多设备支持，尽享沉浸式音乐体验

「黑胶播放器」自由调节颜色、质感和转速，打造你的专属播放器

「音乐时光机」记录听歌时长，追寻音乐回忆

「听歌手帐」制作精美手帐，分享音乐生活

「播放页」自定义歌曲封面，传递你的音乐故事

「耳鸣舒缓」采用个性化切迹音乐技术，缓解你的耳呜烦恼

「首页推荐」支持长按屏蔽不喜欢的内容，反馈越多，推荐越准

「分享-小红书」音乐卡片、歌词海报等支持分享到小红书，彰显你的音乐品味

IT之家获悉，QQ 音乐 App 端臻品音质 2.0 此前已经上线，超级会员用户可开启。据官方介绍，臻品音质通过数字声音增强引擎进阶技术，极大程度提升原歌曲采样率（从普通的 44.1kHz 提升至 96kHz），突破传统 MP3 及 CD 品质的采样率限制，从而让用户听感更加清晰与生动。