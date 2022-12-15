中国电信 / 华为合作建成首个支持 5G RedCap 联合测试能力的 5G 开放实验室

IT之家 12 月 15 日消息，中国电信物联网开放实验室近期宣布与华为共同完成 5G RedCap 实验室技术验证，并建成全球首个具备 5G R17 标准 RedCap 联合测试能力的开放实验室。此次技术验证，为 RedCap 的规模商用奠定了坚实基础，有助于打造 RedCap 行业终端生态认证体系，加速孵化 RedCap 终端模组应用，丰富 RedCap 芯模端产业生态。

2022 年 6 月，3GPP 宣布 5G R17 版本协议标准冻结，RedCap（Reduced Capability）随之成为 5G R17 版本中广受关注的关键技术。相比于 4G，RedCap 物联性能更强，并通过简化 5G 终端天线数、收发带宽等实现成本和尺寸的大幅降低，同时具备网络切片、低时延、高可靠、大容量等 5G 原生能力，将填补低成本中高速 5G 物联的市场空白，解决当前 5G 终端芯片和模组价格昂贵，开发门槛高等难题。

IT之家了解到，目前，RedCap 可面向包括工业无线传感、视频监控、智能穿戴等在内的中高速物联场景提供低成本、高价值的 5G 连接服务，推动 5G 物联网广泛落地商用。

中国电信物联网开放实验室由中国电信天翼物联科技有限公司运营。目前，实验室不仅已完成 RedCap 联合测试能力的构建，形成 RedCap 终端模组测试规范，还完成了 RedCap 技术特性的多场景实验室验证，为中国电信多个行业专网测试提供技术支撑。