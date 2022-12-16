消息称索尼计划投资数十亿美元在日本熊本县建新厂以提高智能手机传感器产量

IT之家 12 月 16 日消息，据日本经济新闻周四报道，索尼集团公司正在考虑在日本熊本县建立一家新工厂来生产智能手机图像传感器。

报告称，该公司计划最快在 2024 年在该工厂破土动工，并最早在 2025 年投产，并补充说该公司预计成本将达到数十亿美元。

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IT之家曾报道，Strategy Analytics 此前发布的《智能手机图像传感器市场份额 2022 年 Q2: 需求继续减弱》指出，今年上半年全球智能手机图像传感器市场总营收为 64 亿美元，出货量同比下降 11%。

据称，索尼半导体解决方案以 44% 的收入份额位居榜首，三星系统 LSI 和 OMNIVISION 紧随其后。索尼、三星和 OMNIVISION 占据了全球智能手机图像传感器市场近 83% 的收入份额。

目前索尼在智能手机传感器和车用传感器灵越可谓独占鳌头。今年 7 月，日经表示索尼将开发一种新型自动驾驶传感器，可节省 70% 的耗电量，有助于降低自动驾驶系统的能耗，并延长电动汽车的续航里程。

该传感器由索尼半导体解决方案公司制造，将与 Sompo 控股支持的初创公司 Tier IV 开发的新软件配套使用。两家公司希望到 2030 年达到 L4 级自动技术。