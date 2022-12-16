美股周四道指大跌 764 点，苹果、谷歌、高通、英伟达均跌超 4%

美国时间周四，美股收盘主要股指全线下跌，跌幅均超过 2%，科技股领跌。美联储和欧洲央行官员对未来发出警告，同时周四公布的一系列数据显示美国经济正在降温，令投资者承压。

道琼斯指数收于 33202.22 点，下跌 764.13 点，跌幅 2.25%，创近一个多月来最低水平；标准普尔 500 指数收于 3895.75 点，跌幅 2.49%；纳斯达克指数收于 10810.53 点，跌幅 3.23%。

大型科技股普遍下跌，奈飞跌幅超过 8%，苹果、谷歌和 Meta 跌幅超过 4%，亚马逊和微软跌幅超过 3%。

芯片龙头股普遍下跌，其中英伟达、阿斯麦、高通等跌幅超过 4%。

新能源汽车龙头股多数下跌，特斯拉上涨 0.55%，Rivian 下跌 2.32%，法拉第未来下跌 5.90%；蔚来下跌 1.82%，小鹏下跌 0.59%，理想上涨 0.74%。

中概电商龙头股普遍下跌，阿里巴巴下跌 5.17%，京东下跌 3.28%，拼多多下跌 3.18%。

其他热门中概股多数下跌，其中哔哩哔哩下跌 8.50%，知乎下跌 8.33%，百度下跌 4.63%，BOSS 直聘下跌 2.67%，汽车之家下跌 0.74%，新东方上涨 2.21%，携程上涨 0.64%。

具体来说，美股中的主要科技股表现如下：

美股中的主要芯片股表现如下：

在美上市的热门中概股表现如下：

自从美联储主席鲍威尔周三重申其鹰派立场，其他官员暗示利率峰值将高于市场预期后，风险资产一直处于不利地位。欧洲央行和英国央行等全球主要央行紧随美联储之后，宣布加息 0.5 个百分点。

尽管美联储和欧洲央行放慢了加息节奏，但鲍威尔和欧洲央行行长拉加德强调了他们在抗击通胀时的决心。这让投资者承受压力，他们曾希望美联储的基调会出现温和的转变。

投资者还在消化周四公布的一系列显示美国经济降温的数据，其中包括美国 11 月份零售数据。但美国就业市场依然强劲，而就业市场走软仍是美联储的一大目标。

瑞银股票策略师纳迪亚・洛弗尔（ Nadia Lovell）表示：“今天股市的回调，我们并不感到意外。这是一个希望美联储不会像他们说的那样行事的市场。昨天他们发出了一个明显不同的信息。”

洛弗尔不认为美国经济衰退已经被股市消化，她预计 2023 年上半年股市将重新定价，以反映美国经济增长放缓。