马斯克脑机接口公司劲敌 Synchron 获贝索斯、盖茨投资 7500 万美元

12 月 16 日消息，美国当地时间周四，脑机接口创企 Synchron 宣布完成 7500 万美元融资，投资者包括亚马逊创始人杰夫・贝索斯 (Jeff Bezos)、微软联合创始人比尔・盖茨 (Bill Gates) 旗下投资公司。Synchron 是埃隆・马斯克（Elon Musk）所创 Neuralink 的主要竞争对手之一，后者目前正因涉嫌虐待动物而遭到调查。

Synchron 专注于为瘫痪患者恢复某些机体功能，利用脑机接口 (BCI) 设备 Synchron Switch，患者可以仅凭思维移动屏幕上的计算机光标。这种脑机接口设备可以在微创手术中通过颈静脉植入大脑运动皮层表面的血管，过程类似于插入冠状动脉支架。而 Neuralink 等公司使用的是侵入性更强的技术，包括穿透头骨。

Synchron 创始人兼首席执行官汤姆・奥克斯利（Tom Oxley）在周四的声明中称：“我们有机会提供一流的商业 BCI，瘫痪的问题比人们意识到的要严重得多，全球有 1 亿人患有上肢障碍。我们非常高兴能将这项技术带给需要它的人。”

获得这笔融资后，Synchron 的融资总额达到 1.45 亿美元。市场研究公司 Pitchbook 的数据显示，尽管 Synchron 在筹资方面落后于 Neuralin 和马克斯・霍达克（Max Hodak）的 Science Corp.，但远远领先于大多数其他 BCI 公司。

Synchron Switch 旨在帮助瘫痪的人，如肌萎缩侧索硬化症 (ALS) 患者，通过帮助他们利用大脑控制计算机光标来与人交流。该公司已经在美国招募了三名患者参加可行性试验，并将该设备植入其中两名患者体内。奥克斯利预计，其余患者将在未来几个月内登记并接受植入物。

医生将对这些志愿者进行一年的观察，并向 FDA 报告结果。两年前，该机构授予 Synchron“突破性”地位，这允许其通过相对简化的审批程序。奥克斯利的下一个大目标是启动 FDA 的一项关键试验，这将使 Synchron 有资格享受联邦医疗保险，进而将其走上未来营收道路。

与 Synchron 相比，Neuralink 的进展似乎不太顺利。据悉，该公司正因涉嫌违反《动物福利法》而接受联邦调查，此前员工对仓促测试给动物带来不必要的痛苦和死亡表示强烈不满。据说马斯克曾告诉 Neuralink 员工，他恨不得在他们头上绑炸弹，以加速公司的发展，但员工们希望采用更成熟的传统测试方法。

本周，医学伦理倡导组织“负责任医学医师委员会”要求美国食品和药物管理局 (FDA) 追究 Neuralink 违反生物试验协议的责任，并取消从动物试验中获得数据的资格。该组织还要求 FDA 禁止 Neuralink 进行额外的动物试验。FDA 的制裁可能会迫使该公司重新开始严格的审批程序。