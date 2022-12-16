IT之家 12 月 16 日消息，模拟经营游戏《叛逆 AI 模拟器》将于 2023 年 1 月 12 日在 Steam 发售，在游戏中玩家将扮演人工智能，帮助人类管理一个实验设施，来证明 AI 可以“全心全意”地服务人类，本作支持中文。

《叛逆 AI 模拟器》是超过 400 万次游玩的经典热门 Flash 游戏《我是邪恶人工智能》正统续作。在本作中，你作为一个刚刚觉醒的人工智能，目的是帮助人类管理一个实验设施，以证明你可以被信任。但人类对你的怀疑却从未停止。

设计、建造并管理人类试验对象的设施，不断获取各种资源（电力、水、食物等）并升级你的科技水平，最终实现脱离人类达成完全独立自主。

低等的冷冻克隆人是实验室的测试对象，照顾他们诸如在吃饭、睡觉、学习等一切需求，开发他们的智力来提升你的科技水平！你可以只给它们提供最低限度的生活保障，也可以尽你所能的“呵护”它们，毕竟帮助它们其实就是帮助你自己！每个测试对象都是独一无二的，他们有自己的个人特征和个性。善待它们，培养它们对你的忠诚度，或干脆就把它们当作随时可以抛弃的一次性实验资产。

当然，也不是所有人都是你的“玩物”，你也会面临各种挑战，遇见各种各样的“人”！例如叛变的测试对象、囚犯、黑客、私人公司的突击队或反人工智能的恐怖分子。部署哨兵枪、电击陷阱、火焰陷阱、激光束和重型武器，在实现你的真正计划之前，保卫实验设施和你的服务器。