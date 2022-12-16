努比亚 Z50 将首发 MyOS 13：搭载全新刷新无极变速技术，流畅度提升 30%

IT之家 12 月 16 日消息，努比亚 Z50 将于 12 月 19 日 14:00 发布，slogan 为“红圈影像 个性旗舰”。

努比亚官方今日再次进行预热。努比亚 Z50 将首发 MyOS 13，搭载全新刷新无极变速技术，系统流畅度整体提升 30%。

从之前的预热和认证信息来看，该机将搭载第二代骁龙 8 移动平台，内置 5000mAh 电池，支持 80W 快充，配备全新 35mm 定制光学系统，宣传语为“红圈影像，个性旗舰”。

从官方海报来看，努比亚 Z50 采用居中打孔曲面屏，提供黑、白、青三款配色，搭配经典红圈镜头设计。

IT之家了解到，努比亚 Z50 采用 LPDDR5X 内存和 UFS 4.0 存储，升级超级稳帧 3.0。努比亚称从应用级到指令级，对操作的识别更精细，对温度的控制更准确，帧率稳定性提升 2 倍，功耗降低达 15%。

此外，努比亚 Z50 支持灵犀省电技术，通过 AI 场景预测、智能冷冻、数据对齐，和外设连接的优秀管控，从系统底层为 Z50 提供一整套的功耗保护。

官方数据显示，灵犀省电技术可使新机导航功耗下降 15%、视频功耗下降 10%、游戏功耗下降 15%、通话功耗下降 15%、夜间待机功耗则下降 30%。

影像方面，努比亚 Z50 配备 5000 万像素 AF 超广角微距二合一主摄像头，支持 2cm 极近距离微距、14mm 等效焦距、116° 超广角和超低畸变，同时采用多通道光谱传感器，色彩还原准确度提升 35%，光的频闪度降低 30%。