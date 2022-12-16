通信系统的“永动机”—— 通信电源

原文标题：《说它是通信系统的“永动机”，没异议吧？》

通信电源是通信系统的“心脏”，通信设备的稳定运行离不开通信电源不间断的供电。如果通信电源出现故障（供电电压不足或中断等），轻则造成通信质量下降，重则无法通信，同时造成重大的经济损失，给人们的生活带来极大的不便。

1、通信电源的应用场景

事实上，我们进行网上购物、刷视频、玩游戏等，通信电源都在默默保驾护航。通信电源常见的应用场景有：无线接入网基站、可再生能源系统、互联网数据中心、核心网中心机房和电信局机房等。

2、通信电源的特点

为了提供稳定可靠的供电，保证通信系统安全、可靠运行，通信电源需具备以下特点：可靠、稳定、小型、高效。

3、通信电源的外观和组成

如我们所知，通信设备的供电电源可以是交流电源或直流电源，而目前主要是-48 V 的直流通信电源供电。今天我们就以直流通信电源设备为例，介绍外观和组成。

下图为常见的直流通信电源的外观图及内部结构图，可以看出通信电源主要由交流配电单元、直流配电单元、集中系统管理单元、整流器组和蓄电池组组成。

这些组件在直流通信电源中有什么作用呢？我们可以看下面这张表。

组件 功能 交流配电单元 接收市电（即我们所说的工频 220 V 交流电）的输入、对交流输入的分配，进行防雷电和高电流的保护。 直流配电单元 对输出的直流电进行分配、连接蓄电池组。 集中系统管理单元 对直流通信电源进行管理，例如：管理电池充 / 放电。 整流器组 将交流电转换为直流电输出，给通信设备和蓄电池组使用。 蓄电池组 在没有交流电输入的情况下，由蓄电池组为通信设备供电。

4、通信电源的工作原理

稳定的直流输出需要如下五大组成部分的支持及配合。

由上图可以看出，输入的交流电经过交流配电单元、整流器组和直流配电单元这三个组件的处理，最后以直流电输出。

为了更好地理解这个过程，我们可以将该过程看成一个货物交易，交流配电单元的角色是“原材料供应商”，“原材料”是市电或油机提供的交流输入，整流器是“加工厂”，直流配电单元是“仓库 / 发货地”。

由于需要持续给通信设备供电，那么货物总需求量就足够大，因此：

1、我们就需要不停地去购入原材料。

2、多个“加工厂”对收到的原材料进行“筛选”后（过滤尖峰电流及杂波），再进行生产。

3、由“仓库 / 发货地”根据客户的货物需求量（取决于分配电流的大小）进行发货。

那剩余的蓄电池组和集中系统管理单元又是做什么的呢？

蓄电池组可以直接提供直流电，不需要参与电流转换的过程。蓄电池组作为一个“后备能源”，在无交流输入时为通信设备进行供电。

集中系统管理单元通过与其他组成部分进行“沟通”，管理和检测各组成部分的工作状态，将这些数据进行分析与处理后，跟踪和管理整个电源系统的运行。

5、通信电源的发展趋势

随着通信技术的发展，由最初的 DC / DC 变换器（直流电压转换）到现今的通信电源，经历了变换技术的高频化、供电方式的变换、贮能技术的改进及集中系统管理的出现等过程。

如今的通信电源趋向于更加集成、更加高效和更加智能化，能够更好地适应 5G 通信市场。

通过今天的学习，我们了解到了：

通信电源最常见的是为无线接入网基站、可再生能源系统、互联网数据中心、核心网中心机房和电信局机房这五大重要系统保驾护航。

通信电源一般包含交流配电单元、直流配电单元、集中系统管理单元、整流器组和蓄电池组这五大组成部分。

通信电源目前的工作原理和未来的发展趋势。

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