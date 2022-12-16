暴雪《暗黑破坏神 4》典藏版已开放预购，但其中不包含游戏本体

IT之家 12 月 16 日消息，《暗黑破坏神 4》将于 2023 年 6 月 6 日发售，预购现已开启，亚服普通版 2219 新台币（约 504 元人民币）、数字豪华版 2819 新台币、终极版 3119 新台币，预购玩家即可提前参与公开 Beta 测试。

IT之家了解到，《暗黑破坏神 4》的实体典藏版现在也已开放预购，定价与终极版相同，限量发行 50000 份，不过其中包含多个收藏品，但不含游戏本体，而且要等到 2023 年 6 月 30 日才能发货。

据介绍，《暗黑 4》标准版除了有游戏外，还有 1 只坐骑；数字豪华版附加战斗通行证、魔马坐骑 + 魔甲防具外套；终极版再附加通行证的 20 级跳级和造型物品，以及 1 个造物者表情符号。

《暗黑 4》典藏版相对来说更侧重于纪念品，尤其是各种实体周边、收藏品，盒中包括 2 个双面电光创世蜡烛模型（莉莉丝和伊纳瑞斯）、1 张布质地图、1 本美术图册、1 张鼠标垫、1 个赫拉迪姆别针和 2 幅美术画作，但没有游戏实体盘。

当然，暴雪这么做是很有道理的，毕竟预购典藏版的玩家可以在快递收到之前就与大家一同玩上这款游戏，而且还能规避延期的风险。

随着数字版游戏逐渐成为业界主流，单独的收藏版也将逐渐靠近数字化，例如《使命召唤 19：现代战争 2》实体版中的游戏数据仅有 72MB，其他数据都需要用户另行下载。