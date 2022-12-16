计划明年 2 月推出，一加公布键盘产品新动态

IT之家 12 月 16 日消息，一加日前宣布和键盘品牌 Keychron 合作，推出旗下首款机械键盘。一加公司今天公布了更多的发售细节，这款键盘在明年 1 月“严格测试”之后，将会在 2023 年 2 月正式推出。

在公开的产品页面上，一加公司表示这款键盘于今年 11 月进行了概念开发，在 12 月邀请了多名忠实一加粉丝共同创建，这也是 OnePlus Featuring 推出的首款产品。

其产品页面也展示了关于这款键盘的一些细节：

Double-Gasket 设计：

Gasket 结构不仅确保了精确校准，而且还提供了更柔和的敲击力度以及令人满意的声音。专业的 Double-Gasket 进一步增强了这种体验。

IT之家了解到，Gasket 结构也被称为垫片结构，整体结构是无螺丝设计，或者螺丝仅仅是用来固定上下壳，定位板的固定是通过上下壳的压力来完成。

精心制作的铝制机身：

精心制作的铝制机身提供完美的优质体验。超精密 CNC 铝制造保证了丝般光滑的感觉，坚固的做工，提供平衡而轻盈的持久体验。

无缝兼容 Mac 和 Windows：

这款键盘兼容 Windows、macOS 和 Linux 系统，满足你的各种使用场景。

高级可定制功能：

该产品完全支持先进的可定制功能，包括热插拔交换机和灵活的开源固件。热插拔功能允许快速平稳地更换键轴，实现独特的个性化。