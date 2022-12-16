陶哲轩攻克 60 年几何学难题，发现「周期性密铺猜想」在高维空间反例

数学界的多年难题 —— 周期性密铺猜想，被陶哲轩和 Rachel Greenfeld 攻破了。

几何学中的「周期性密铺猜想」，被陶哲轩推翻了。

几年前，数学家证明了，无论你想出的密铺多么复杂或巧妙，如果只能对单个密铺使用平移，那么就不可能设计出一个只能非周期性地覆盖整个平面的密铺。

数学家们推测，这样结果也适用于高维空间。

这个假设被称为周期性密铺猜想。

但现在，陶哲轩等人通过构造了一个可以非周期地填充高维空间，但不能周期性地填充高维空间的密铺，推翻了这个猜想。

论文地址：https://arxiv.org/ abs / 2211.15847

什么是周期性密铺猜想？

密铺问题，可以说是几何学中最古老，也是最经典的问题。

所谓「密铺」，即是指平面图形的镶嵌。

换句话说，就是用形状、大小完全相同的平面图形进行拼接，使彼此之间不留空隙、不重叠地铺成一片。

在密铺问题中，用正方形、三角形或六边形去覆盖一片空间很容易。

但是，在 1960 年代，数学家 Robert Berger 发现了一组有趣的密铺，它们可以完全覆盖平面，但只能以永不重复的方式覆盖。

作为第一组非周期性密铺，它由 20,426 个平面图形组成。当然，Berger 很快将其减少到 104 个。

在此之后，数学家们的努力方向就是：降低这个数字。

如今，最著名的就是 Penrose 在 20 世纪 70 年代发现的非周期性密铺，它只用两种图形就能覆盖一个平面：风筝和飞镖。

如何想出不重复的密铺呢？这并不难。

通过调整许多重复的周期性密铺，都可以做到。

比如，在一个形如棋盘排列的无限方格中，我们对每一行都进行移动，使其与上面一行有明显的偏移。

诀窍就在于，找到一组可以覆盖整个平面的镶嵌，只不过是用不重复的方式进行。

既然 Penrose 已经把密铺图形数量降到了两块，那么，有没有可能，有这么一块形状巧妙的图形，也可以组成密铺？

答案是肯定的，但前提是你可以对图形进行旋转和颠倒。

但如果规定：不允许旋转图形，那就不可能不留空隙。

在几年前，数学家 Siddhartha Bhattacharya 就证明了，无论我们想出多么复杂、多么微妙的密铺图形，但如果规定，只能使用单个密铺的位移或平移，那么就不可能设计出一个只能非周期性地覆盖整个平面的密铺。

也就是说，如果对一个形状在填充空间时施加足够的限制，就可以迫使一个周期性的模式出现。

论文地址：https://arxiv.org/ abs / 1602.05738

数学家推测，Bhattacharya 的二维结果也适用于高维空间。

他们猜测：正如不存在非周期性二维图形一样，也不存在合适的三维（或更复杂）的图形，同理可以推广到任意大的维度之中。

这个假设被称为周期性密铺（periodic tiling）猜想。

这个猜想，被陶哲轩等人打破

但是他们错了。

在上个月发布的预印本中，陶哲轩和 Rachel Greenfeld 一同最终推翻了这个猜想。

「只要你有两块密铺，它们就可以组合成非常复杂的东西。」陶哲轩说

不同的是，他们用的却不是数学家们通常预期的方式。

他们的方式是：构建了一个可以非周期性填充高维空间，但不能周期性填充的密铺。

而对此，有其他数学家推断：他们的结论，在所有维度上，或许都是正确的。

数学家 Mihalis Kolountzakis 说：「这真是一个惊喜，我希望这个猜想在所有维度上都是正确的。不过，在足够高的维度上，只凭直觉的话，恐怕不会走得太远。」

陶哲轩等人的工作，不仅突破了几何上可能和不可能的界限，甚至还延申到了几何以外的问题 —— 逻辑本身的极限。

2019 年，Rachel Greenfeld 以博士后研究员的身份，来到加州大学洛杉矶分校。

Rachel Greenfeld

此前，陶哲轩和她都一直在独立研究另一个与平移密铺（translational tilings）相关的问题。随后，两人将目光投向了周期性密铺猜想。

此前，这个猜想在一维和二维中已经为人所知，而他们试图在三维上证明这个猜想 —— 如果可以移动某个形状的三维版本来密铺整个三维空间，那么，一定有一种方法，可以周期性地密铺整个三维空间。

陶哲轩和 Rachel Greenfeld 取得了一些进展，通过一些技巧，他们在二维中重新证明了这个猜想。

然而，当他们希望把同样的技巧应用于三维空间时，却碰壁了。

陶哲轩说：「在某些时候，我们感到很沮丧，所以不得不这样想：好吧，也许我们无法在更高维度上证明这个猜想，是有原因的。我们应该开始寻找反例。」

他们开始着手梳理所有非周期性领域的文献。

他们从历史上第一个文献开始 ——1964 年出版的 20,000 多块密铺的集合，可以通过位移（translation）覆盖平面，但只是非周期性的。

从这里，他们开始着手新的技巧，来构建单个非周期性的密铺。

他们的思路是：改变环境。

如果想密铺一个二维空间，那么，与其尝试密铺一个连续平面，不如考虑密铺一个二维网格 —— 也就是一个排列在网格中的无限点阵列。

可以将密铺定义为，该网格上的一组有限点。如果有一个合适的密铺，那么就可以通过复制有限的点集，并将它们四处滑动，来精确覆盖网格中的每个点。

证明高维网格的「离散」周期性密铺猜想，与证明这个猜想的连续版本略有不同，因为有些密铺在格子中是可能的，但在连续空间中是不可能的。

但是，这两个猜想是相关的。陶哲轩和 Greenfeld 希望提出一个离散的反例，随后再修改这个证明，让它适用于连续的情况。

在 2021 年夏天，他们终于逼近了目标 —— 在一个超高维空间中，他们找到了两块密铺。

这两块密铺，可以填充它们所在的空间，但不是周期性的。

论文地址：https://arxiv.org/ abs / 2108.07902

「这还不够，」Greenfeld 说。「二者非常接近，但两块密铺比一块密铺更不牢固，刚性要差得多。」

他们还需要一年半的时间，才能为周期性密铺猜想，构建出一个真正的反例。

密铺三明治

他们从创建一种新语言开始 —— 把要解决的问题，以一种特殊的方程式重写出来。

他们需要解决的，就是这个方程式中的未知「变量」，它们代表了密铺高维空间的所有可能方式。

「但是，其实你很难用一个方程式来描述事物，」陶哲轩说。「有时，你需要多个方程，来描述一个非常复杂的空间集合。」

因此，陶哲轩和 Greenfeld 重新构建了他们试图解决的问题。

他们意识到，可以改为设计一个方程组，其中每个方程都会对其解编码有不同的约束。

这样，他们就可以将问题分解为一个关于许多不同密铺的问题 —— 在这个例子中，所有密铺都使用同一组位移（translation）覆盖给定空间。

例如，在二维空间中，可以通过向上、向下、向左或向右滑动一个正方形来密铺平面，一次一个单位。

但是其他形状也可以使用完全相同的一组位移来密铺平面：例如，一个正方形的右边缘添加了一个凸起，左边缘被移除，就像拼图一样。

如果我们用一个正方形、一块拼图和其他使用同一组位移的图块，像三明治中的冷切一样，将它们堆叠在一起，就可以构建出一个使用单组平移覆盖三维的图块空间。

而陶哲轩和 Greenfeld，需要在更多维度上做到这一点。

「因为无论如何，我们都是在高维度上工作，所以增加一个维度，对我们也没有什么坏的影响，」陶哲轩说。

相反，增加一个维度，为他们提供了额外的灵活性。

陶哲轩根据儿童玩具研究密铺排列

他们试图扭转这种三明治的构建过程，将单方程、高维密铺问题，重写为一系列较低维度的密铺方程。

这些方程式，就决定了之后的高维密铺结构的样子。

就如之前陶哲轩所说：「只要你有两块密铺，它们就可以组合成非常复杂的东西。」

陶哲轩和 Greenfeld 将方程式系统视为计算机程序：每一行代码或方程式都是一个命令，这些命令组合起来，就可以生成实现特定目标的程序。

陶哲轩表示：「逻辑电路是由非常基本的对象组成的，这些与门和或门，单看都不是很有趣。」

「但你可以将它们堆叠在一起，制作出一个可以绘制正弦波，或者在互联网上通信的电路。」

「所以，我们开始将这个问题，视为一种编程问题。」

每个命令，都是他们的最终密铺需要满足的不同属性，因此，整个程序需要保证，符合所有标准的任何密铺，必须是非周期性的。

这样，问题就变成了：在所有密铺方程中，需要编码什么样的属性，才能实现这一点？

例如，三明治的一层中的一块密铺的形状，可能只允许某些类型的运动。

陶哲轩和 Greenfeld 必须仔细地建立约束列表 —— 这样它就不会严格到排除任何解决方案，但是足以给出足够的限制，来排除所有周期性的解决方案。

「游戏的关键是，要构建正确的约束级别，以编码正确的谜题。」Greenfeld 说。

无限数独

陶哲轩和 Greenfeld 希望，用他们的密铺方程编程的拼图，是一个具有无限行数和大量和有限列的网格。

对两人来说，这是一个巨大的数独谜题：用特定的数字序列填充拼图的每一行和对角线，这些数字序列对应于他们可以用密铺方程描述的各种限制。

然后，两人发现了非周期性的序列 —— 这意味着相关密铺方程组的解也是非周期性的。

「这个谜题基本上只有一个解。有趣的是，这是一个概周期解（almost periodic），」陶哲轩说。「我们花了很长时间才发现这一点。」

英属哥伦比亚大学的数学家 Izabella Łaba 说：「概周期函数并非数学中的新概念，但这确实是概周期函数的创新用法。」

正如 Iosevich 所说，陶哲轩和 Greenfeld「创造了一个基础物体，并将其抬高到一个极其复杂的境界。」

根据概周期函数，陶哲轩和 Greenfeld 在离散场景和连续场景中构建了一个高维非周期性平面图形。

设计的平面图形十分复杂，充满曲折和孔洞，以至于几乎没有密铺空间。

陶哲轩和 Greenfeld 没有计算它所居住的空间的维度。他们只知道它很大，大约有 2 的 100 次方的 100 次方（或者 3 后面跟 199 个零）那么大！

「我们的证明是建设性的，所以一切都是明确的和可计算的，」Greenfeld 说。「但是因为它离最佳状态非常非常远，所以我们并没有进行验证。」

二人认为可以在更低维度找到非周期性平面图形，这是因为她们的建构中，一些更具技术性的部分需要在概念上「非常接近二维」的空间中完成。

她不认为他们会找到一个三维平面图形，但她说四维图形可能存在。因此，Iosevich 说，他们不仅反驳了周期性密铺猜想，还「以最打脸的方式做到了这一点。」

下一步：尝试不完备理论

陶哲轩和 Greenfeld 的研究，为构建非周期性密铺提供了新方法，二人认为该方法可以用于反驳其他密铺相关的猜想。

这项工作不仅触及了人类直觉，还涉及数学推理的边界。

上世纪 30 年代，数学家库尔特・哥德尔（Kurt Gödel）提出了著名的哥德尔不完备理论。

哥德尔提出，自然数系统内「自洽性」和「完备性」不可兼得：有些命题在该系统中既不能被证明也不能被证伪。只能放弃一个，保全另一个，有点鱼和熊掌不可兼得的意思。

同样，数学有许多计算上不可解的问题，即任何算法在有限的时间内都无法解决的问题。

数学家在 1960 年代发现，关于密铺的问题也可能是不可解的。

也就是说，对于某些图形集，人们可以证明在有限的时间内，不可能弄清楚它们是否能完成密铺。

「这是一个非常简单的问题，但仍然超出了数学的范围，」耶鲁大学数学家 Richard Kenyon 说。「这不是第一个出现某种数学理论不可解或不完备的例子，但它确实是最接地气的理论。」

去年，陶哲轩和 Greenfeld 发现，关于高维密铺对的一般命题是不可解的：他们证明了没有人能够确定平面图形是否可以实现密铺（无论是周期性的还是非周期性的）。

关于单个平面图形的命题是否也是不可解的呢？

自 1960 年代以来，人们就知道，如果周期性密铺猜想成立，那么人们可以确定任何给定的图形是否能实现密铺。

但反之则不一定如此。仅仅因为存在非周期性的图形，并不意味着该问题不可解。

这就是陶哲轩和 Greenfeld 接下来想要弄清楚的问题。

陶哲轩说：「我们认为，我们创造的语言应该能够创造一个无法确定的难题，这是非常合理的。因此，可能有一些密铺，我们永远无法证明它是密铺空间或非密铺空间。」

为了证明一个命题不可解，数学家通常会证明它等同于另一个已知不可解的命题。

因此，如果这个密铺问题也被证明是不可解的，那么它可以作为证明其他命题的参考工具 —— 这个意义远远超出了密铺的范畴。

与此同时，陶哲轩和 Greenfeld 的结果在某种程度上是对科研人员的提醒。

「数学家喜欢简洁大气的命题，」Iosevich 说。

「但遗憾的是，并不是所有有趣的数学命题都能做到这一点。更多时候，需要我们的研究才能出现期待的效果。」

参考资料：

https://www.quantamagazine.org/nasty-geometry-breaks-decades-old-tiling-conjecture-20221215/

https://terrytao.wordpress.com/2022/09/19/a-counterexample-to-the-periodic-tiling-conjecture/

https://baike.baidu.com/item/%E5%AF%86%E9%93%BA/5106336

本文来自微信公众号：新智元 （ID：AI_era），作者：编辑部