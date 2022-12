角磨机的安全使用注意事项

原文标题:《血的教训,角磨机千万不要装木工锯片,万能的工具,潜在的杀手》

角磨机相信小伙伴都是非常熟悉的吧,它是工具箱中功能最强大以及最常用的工具之一,我们对角磨机的使用功能那是开发到了极致,有了角磨机就没有干不了的活。

可以说它就是一台万能的神器,钻,磨,切,锯无所不能,对各种材料的工件进行研磨,还可以切割混凝土、石头、砖以及各种金属等等几乎所有常用材料。

图片来源:pixabay

角磨机是一种手持式电动工具,全名叫做角向磨光机,也叫角磨机或盘磨机,顾名思义它的用途就是用来打磨的,后来人们为它开发出的钻,切,锯并不是它的设计初衷,所以在使用过程容易造成事故。

角磨机主要具有体型小巧和转速高的特点,也让其具有更高效的工作能力;但同时,也正是这两个特点,让它具有很高的危险性,造成了无数的安全事故,人们对它也是又爱又恨。

下面就来看看该如何安全的使用角磨机,以及角磨机在不同的工作状态下,有哪些安全注意事项。

角磨机的结构和工作原理

首先要来了解角磨机的结构,角磨机主要是由手柄,保护罩,切 / 磨片以及压片法兰等部件组成的。

角磨机是利用交流电或者直流电(充电电池)作为动力源,驱动电机高速旋转而带动切割片或者打磨片进行旋转工作的。

角磨机的使用安全

使用前检查

在使用角磨机之前,首先要做好防护准备,角磨机会产生大量灰尘和火花,这就是为什么你应该完全配备防护服,包括坚韧的手套(禁止戴编织类手套)、防护靴,护目镜和防尘面具。

角磨机工作过程中,还会有很多微小碎片以惊人的速度飞出,如果没有足够的保护,将面临严重伤害的风险。

还应该确保没有穿任何宽松的衣服,以及长头发和首饰,以免作业时被角磨机所卷到。

清理干净工作环境,确保没有任何可能被飞溅的火花点燃的可燃物,为工作场所提供足够的通风也非常重要,让产生的浮尘能够从房间中飘出,从而降低对操作者呼吸系统的伤害。

其实大家都知道,以上的防护只存在理论中,真正操作时能戴个护目镜和手套(禁止戴编织类手套)就算不错了。

应该检查角磨机各个部件,尤其是锯 / 磨片,这也是一个至关重要的步骤,因为损坏的锯 / 磨片可能会对人身造成伤害。

固定或夹紧需要加工的工件,以及角磨机上的部件是否有松动,并用法兰片将锯 / 磨片紧固在角磨机上面。

使用时规范操作

使用角磨机时,应始终牢牢抓住手柄,如果开始打滑,请立即关闭并重新调整;使用研磨机时也不要用力过猛,依靠它的转速再施加一点力量,就完全可以完成工作。

角磨机抛光打磨时,要让其与工件保持一定的角度,让磨片部分接触工件效果更好,并逐渐调整角度和握柄姿势,尽量避免火花和磨屑排向自己。

切割片磨损太多时要及时更换,通常情况消耗掉直径的一半就要更换,而在换或检查锯片时,请务必拔下电源插头,还有,千万不要使用磨片进行切割。

角磨机防护罩在任何时候都不要拆卸掉,使用时始终让带防护罩的一侧偏向操作者,如果一定要拆掉防护罩才能作业,那就寻找专业的替代工具使用,不要为了省事而冒险使用。

在切割时正推和反拉到底哪种操作更好?正推时锯片和机器会逐渐远离自己,并且碎屑也会随之掉在地上,而反拉时碎屑更容易飞溅到身上,并且还会增加爆片的危险,所以说为了更安全,一般还是采用正推的方式切割。

还有就是现在购买角磨机时,很多商家会配上各种锯片,其中就有木工锯片,而在我们的印象中,角磨机能够锯各种坚硬的石材,混凝土以及钢材,那么用它锯木材肯定是没有问题的。

实际使用情况也是这样的,在角磨机的高转速下,木材能够被轻易的锯开,但同时危险也就在其中,木工锯片在遇到木节和钉子等坚硬物时,角磨机就会瞬间反弹,双手根本就不能够控制,轻则损坏角磨机和锯片,重则危及到人身安全。

在高转速下,砂轮片依靠的是众多细小的颗粒与工件接触而进行切割的,虽然切割的慢,但是所产生的反作用力却很小;木工锯片的锯齿较大,反作用力也很大,在高转速下如果遇到坚硬物所产生的反弹力,双手根本就不能够控制,这也是众多角磨机事故的原因。

所以,角磨机作为一种手持电动工具,将其换用木工锯片,用于切木材是极不安全的。

使用角磨机后

当结束工作时,要先切断电源,并等待锯 / 磨片停止转动后才将角磨机放在安全的地方。

离开工作场所时,要检测周围环境,以避免离开后火花或者高温铁屑引燃周围的物体,而造成火灾的发生。

最好用的工具如果使用不当,也就可能变成最危险的工具,而这又无关于工具,而在于操作者的安全意识,也希望大家在使用角磨机或者其它工具时,都能够规范的使用,永远都能远离危险。

最后小伙伴们说说身边用角磨机的事情,也好给大家提个醒。

文中图片截取自 Youtube《Grinder Safety and lies you are told to scare you》

文中 gif 截取自 Youtube《Grinding wheel safety》《How To Use An Angle Grinder Ace Hardware《Angle grinder dangerous kick back video dont use it for wood cutting》

本文来自微信公众号:制造原理 (ID:zhizaoyuanli),作者:老郑