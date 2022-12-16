修复 8 处漏洞，谷歌 Chrome 浏览器 108 维护版本更新发布（附下载链接）

IT之家 12 月 16 日消息，谷歌近日为 Chrome 浏览器稳定版发布了第二个维护版本更新，修复了存在于该浏览器中的 8 个安全问题。在第一个维护更新中，谷歌修复了一个已证明被黑客利用的漏洞，而今天修复的漏洞目前并没有证据表明已被黑客利用。

IT之家了解到，谷歌 Chrome 浏览器用户可以在地址栏上输入“chrome://settings/ help”进行更新。更新之后的版本号为：

适用于 Mac 和 Linux 的 Chrome：108.0.5359.124

适用于 Windows 的 Chrome：108.0.5359.124 或 108.0.5359.125

适用于 Mac 的 Chrome Extended：108.0.5359.124

适用于 Windows 的 Chrome Extended：108.0.5359.125

适用于 Android 的 Chrome：108.0.5359.128

谷歌在其官方博客中披露了 8 个漏洞中的 5 个，其中 4 个评为“High”，1 个评为“medium”。

[$7000][1383991] High CVE-2022-4436: Blink Media 中的 Use after free 漏洞。

[$6000][1394692] High CVE-2022-4437: Mojo IPC 中的 Use after free 漏洞。

[$1500][1381871] High CVE-2022-4438:Blink Frames 中的 Use after free 漏洞

[$TBD][1392661] High CVE-2022-4439: Aura 中的 Use after free

[$3000][1382761] Medium CVE-2022-4440: Profiles 中的 Use after free 漏洞

下载地址：

正式版 / 稳定版 64 位 最新版本：v108.0.5359.125

文件大小：88.14 MB | 更新时间：2022-12-16 08:15

SHA1：B09950C205367B13010338983D0C5D59A68AF08B。

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正式版 / 稳定版 32 位 最新版本：v108.0.5359.125

文件大小：84.58 MB | 更新时间：2022-12-16 08:15

SHA1：FBFED4F694331EC32D35B9FC05DCA8B5AB6EC83F。

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