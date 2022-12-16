【IT之家开箱】realme 真我 10s 流光蓝图赏：千元机的轻薄与硬核

今天上午，realme 真我 10s 手机正式发布，作为一款千元定位的新机，realme 真我 10s 主打大存储和长续航。

目前这款新机已经开启预售，IT之家拿到了真我 10s 的流光蓝配色，现在为大家呈上热乎的开箱图赏。

一、包装 / 配件

二、手机

此次真我 10s 采用了 2D 直角边框设计，机身薄至 8.1mm，重 191 克，握持贴合掌心，手感还不错。

细节上，机身背面双环镜头设计，搭配闪砂 CD 纹理，提供了「流光蓝」和「石晶黑」两款配色。

以IT之家拿到的「流光蓝」为例，在光线下，「流光蓝」就像是海面在阳光映射下，撒了一层金子，波光粼粼。

作为一款千元定位的产品，真我 10s 的颜值设计还是非常出众的。

不过，毕竟是千元定位，相比起惊艳的后壳，正面的颜值设计就平平淡淡了。复古水滴 + 略宽下巴，还是能一眼看出这款产品的定位，也会让你明白一分钱一分货这个亘古不变的道理。

在屏幕上，其采用了 6.6 英寸 1080P LCD 屏，90.4% 屏占比，2408x1080 ，支持 DCI-P3 色域、90Hz 屏幕刷新率、180Hz 触控采样率。

核心配置上，真我 10s 拥有价位段罕见的 8+256GB 大内存配置，最大可拓展增加 6GB，最高支持 1TB 内存拓展；真我 10s 搭载天玑 810 5G 处理器，采用 6nm 制程工艺打造，支持双卡双 5G 同时在线和双通道网络加速。内置 5000mAh 大电池 + 33W 智慧闪充，支持侧边指纹解锁。

真我 10s 还配备了 5000 万双摄，支持和超级夜景模式以及全新潮流复古滤镜。

目前真我 10s 已开启预售，8+128GB 版本首销价 1099 元；8+256GB 版本首销价 1299 元。

三、细节设计