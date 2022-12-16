ROG 白色版 RTX 4090 猛禽显卡曝光，颜值更高

IT之家 12 月 16 日消息，华硕在今年 10 月份推出了 ROG RTX 4090 猛禽显卡，首发 15999 元，采用的是黑色的外观。现在，爆料人 harukaze5719 曝光了白色版 RTX 4090 猛禽显卡，预计会在不久后上市。

图源 harukaze5719

已上市黑色猛禽 RTX 4090

IT之家了解到，ROG STRIX 猛禽 RTX4090 使用了全新的散热模组设计。在外观部分，大量使用了赛博朋克世界观的元素，潮流 x 机能感的设计感十分充足，绚丽的霓虹色彩让显卡的整体更加丰富，超时空的未来感占据了视野的主流，开启神光同步灯效后展现出迷人的赛博氛围。

这款显卡的正面设置了一个溢出设计的 ROG Logo 配以硬核机能感线条加成，表面的红蓝色渐变，还有微调版的 ROG 字母。显卡顶部考虑到更好的散热效能，设置了大面积的鳍片出风口，减少了热量散发阻力。REPUBLIC OF GAMER 的字样支持 ARGB 灯效的神光同步。尾部的使用了跑车尾灯设计的环形灯带。

该系列显卡拥有全新设计的散热器，与上一代 ROG Strix GeForce RTX 3090 相比，增加 30% 的散热表面积。内置四个 8 毫米和三个 6 毫米热管，当承受 500 W 的热负载时，温度低 5°C 。此外，该系列显卡还升级了 Axial-tech 风扇，采用更厚的设计，配备 7 个叶片，比 ROG Strix GeForce RTX 3090 上使用的上一代风扇多提供 23.8% 的气流和 19.3% 的压力。供电包含了一个由 70 安培功率级组成的 12+4 相系统，板上的数字控制器在检测功率时提供更高的精度，以及更好的功率转换和平衡，以减少噪音和信号干扰。